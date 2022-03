Olga Michel aus Schweinfurt bangt um ihre Familie in Mariupol

Olga Michel aus Schweinfurt versucht verzweifelt ihre Schwester anzurufen. Ohne Erfolg. Das Handy ihrer Schwester in Mariupol ist nicht erreichbar. "Seit Dienstag letzter Woche hatte ich keine Verbindung zu meiner Familie", sagt die 41-Jährige. Sie hatte Nachrichten über erhoffte Evakuierungstransporte des Roten-Kreuzes geschickt, die allerdings haben nie stattgefunden.

Gestern dann hat sie eine SMS von ihrem Neffen erhalten, einem 22-jährigen Medizinstudenten. Sofort habe sie zurückgerufen und ihre Schwester am Apparat gehabt. "Sie hat geweint, es geht den Menschen in der Stadt sehr schlecht, sie haben kaum Wasser, kaum noch Lebensmittel, sie frieren, sie fällen die Bäume und machen Feuer auf der Straße, und das ganze unter ständigem Beschuss und Bombardierungen und sie hat gesagt, dass sie die Hoffnung aufgegeben habe, dass sie je fliehen dürfen" sagt sie.

Appell an die Bundesregierung

Olga Michel hat bereits Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geschrieben, in der Hoffnung, dass die sich für sichere Fluchtkorridore einsetzen könnten. Ihre Familie – das sind neben ihrer Schwester ihr Schwager, ihre krebskranke Mutter, ihr Neffen und ihre Cousine – befürchten auch, dass sie verletzt werden könnten. "Es ist eine Katastrophe, es wird verhandelt und nichts kommt zustande," sagt sie verzweiflet. Sie habe bei den gestrigen Verhandlungen zwischen den Außenministern der Ukraine und von Russland in der Türkei auf eine Einigung und eine Waffenruhe gehofft, aber das ist gescheitert. "Ich habe tierische Angst, ich weiß nicht, wie lange ein Mensch unter diesen Bedingungen überleben kann," sagt sie.

Überlegung, selbst in die Osturkaine zu fahren

Sie glaube aber, nur bis Lemberg zu kommen. Dann müsste sie durch die ganze Ukraine fahren, aber die Autobahnen seien zerstört, sie glaube auch nicht, dass sie in Mariupol ankommen könne, die Stadt schließlich sei von der russischen Armee eingekesselt, sagt sie. "Dass die Stadt jetzt als Geisel genommen wird, das ist etwas, das niemand glauben konnte," sagt Olga Michel gequält. Sie will jetzt ein Petition gestartet, dass Busse organisiert von anerkannten humanitären Organisationen wie Rotes-Kreuz oder Caritas die Menschen aus Mariupol rausbringen, denn – so wie sie gehört hat – werden fliehende Zivilisten beschossen. "Das ist ein Hilferuf für die Menschen, sie haben es nicht verdient, dort lebendig begraben zu werden," sagt sie.

Zerstörte Klinik in den Nachrichten

In der zerstörten Klinik, die gestern und vorgestern in den Nachrichten zu sehen war, ist Olga auf die Welt gekommen. Hier hat ihre Großmutter gearbeitet. Über das Klinikgelände ist Olga viele Jahre lang zur Schule gelaufen, berichtet sie.