Oldtimertraum in Bamberg: Ein Bus kehrt auf die Straße zurück

Lange galt das Fahrzeug als verschollen, stand viele Jahre in Wien und rostete zuletzt in einer Lastwagen-Werkstatt vor sich hin. Harald Wessely vom Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Bamberg hat ihn entdeckt und will ihn mit dem neu gegründeten Verein "Historischer Stadtverkehr Bamberg e.V." wieder auf die Straße bringen.

Motor des Oldtimer-Busses läuft noch tadellos

Noch liegt viel Arbeit vor ihm und seinen Mitstreitern. Fast 60 Jahre gehen an einem Fahrzeug nicht spurlos vorbei. Doch das Herzstück, der luftgekühlte V6-Deutzmotor mit 150 PS, läuft noch einwandfrei. Er verbirgt sich unter einer Klappe im rundlichen Heck des Wagens. Ein echter Hingucker für Wessely sind die beiden hochgezogenen Auspuffrohre.

Bambergs Bus voller Geschichte

Auch viele Details im Fahrzeug konnten sich über die lange Zeit erhalten. Alle Fensterscheiben, Zierleisten und die alten Holzsitze sind noch vorhanden. Besonders stolz ist Wessely auf das originale Linienband. Memmelsdorf, Bahnhof, Gartenstadt – noch immer stehen darauf die einstigen Fahrziele des Omnibusses.