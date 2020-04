Oldtimer: Bei Hof tuckern die Güldner-Traktoren

Vor der Corona-Pandemie sind sie an Sonntagen oft in kleinen Konvois über die Landstraße getuckert: Oldtimer-Traktoren mit ihren stolzen Besitzern. Solche Treffen sind derzeit nicht möglich. In Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof sind die Raritäten der Marke Güldner trotzdem in Aktion zu beobachten.