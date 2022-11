Olchinger Studentinnen kämpfen in Berlin für legales Containern

Die Studentinnen Caro und Franzi aus Olching bei München setzen sich für legales Containern ein. Dafür haben sie schon einiges unternommen, zogen mit ihrem gerichtlichen Container-Verfahren bis vor das Bundesverfassungsgericht und starteten eine öffentliche Kampagne - mit ihrem Einsatz sind sie inzwischen bundesweit bekannt.

Jetzt sind die beiden Frauen zur Justizministerkonferenz nach Berlin gereist, um ihre Forderungen an die Politik heranzutragen. Mit einer Petition wollen sie erreichen, dass das sogenannte Containern entkriminalisiert wird, also dass Lebensmittel aus dem Müllcontainer von Supermärkten entnommen werden dürfen.

Petition mit rund 190.000 Unterschriften

"Es ist nicht gerecht, wenn die Verschwendung straflos bleibt und die Lebensmittelrettung zum Verbrechen wird", das vertreten die beiden Olchingerinnen. Und nicht nur sie – rund 190.000 Menschen haben ihre Petition unterschrieben. Diese fordert einen Wegwerfstopp für Supermärkte und die Entkriminalisierung des Containerns.

Die gleiche Petition hatten die beiden schon dem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (B90/Die Grünen) vorgelegt – und jetzt wird sie auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) bekommen. Eisenreich hat derzeit den Vorsitz der Justizministerkonferenz. Dabei zeigten sich die Frauen enttäuscht, dass kein weiterer Minister sein Kommen zugesagt hat, zum Beispiel Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP).

Studentinnen im Einsatz für die Lebensmittelrettung

Es sei ihr letzter Schritt, ihre Forderungen rund um die Lebensmittelrettung zur Politik zu tragen. Immer wieder kommt es zu Aktionen, die aufmerksam machen sollen. So hat sich zuletzt auch der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt für eine neue Lebensmittel-Ethik eingesetzt. Die Studentinnen bemängeln jedoch: Bisher gebe es wenig Reaktion und Veränderung. So sei es nicht verwunderlich, warum Protest inzwischen radikaler werde.

Die beiden Frauen betonen, dass sie "sehr darauf hoffen, positiv überrascht zu werden". In ihrer Mitteilung heißt es: "Wir hoffen, dass der Wandel in der Gesellschaft auch von Politikern und Politikerinnen mitgetragen wird." Ein konkretes Beispiel: Noch genießbare Lebensmittel sollten verpflichtend an gemeinnützige Verteilstrukturen wie etwa die Tafeln weitergegeben werden, so die Forderung von Caro und Franzi.

Verurteilt wegen Diebstahls im Jahr 2019

Die beiden jungen Frauen aus Olching waren 2019 vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck verurteilt worden, weil sie aus dem Container eines Supermarkts noch essbare Lebensmittel genommen hatten, die als Müll entsorgt werden sollten. Auch das Bundesverfassungsgericht entschied, dass "Containern" Diebstahl sei und Änderungen gegebenenfalls vom Gesetzgeber beschlossen werden müssten.