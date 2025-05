Olching statt München: Wenn hohe Mieten zum Umzug drängen

München, Nürnberg, Augsburg: Teure Mieten vor allem in Städten

In vielen Städten in Bayern sind die Mietpreise bei Neuvermietungen in den letzten neun Jahren massiv in die Höhe geschossen. Bei den drei größten bayerischen Städten zeigt sich diese Entwicklung in konkreten Zahlen so: Zwischen 2016 und 2025 ist in der Landeshauptstadt München die Miete um rund 47 Prozent angestiegen. Fast genauso hoch sind die Steigerungen in Nürnberg: 45 Prozent sind es dort bei den Neuvermietungen. Und in der drittgrößten bayerischen Stadt, in Augsburg, sind die Preise in den letzten neun Jahren sogar um 51 Prozent gestiegen.

Die oben genannten Zahlen beziehen sich nur auf Neuvermietungen, weil sie laut der "Mieten-Stopp!"-Kampagne aussagekräftiger sind als Bestandsmieten mit zum Beispiel alten Verträgen. Dennoch zum Vergleich: Derzeit beträgt die durchschnittliche Miete in Augsburg bereits 12,30 Euro pro Quadratmeter und Monat. In München beträgt die durchschnittliche Miete (in durchschnittlicher Lage) laut aktuellem Mietspiegel der Stadt 14,36 Euro pro Quadratmeter.

Umzug ins Grüne: Ein großer Schritt für die Familie

Zurück zum Weißenburger Platz und zu Judith Liebfried. Sie und ihre Familie genießen jetzt noch die letzten Monate in der Stadt, bevor es dann im August nach Olching geht. Die Familie geht davon aus, dass es schon eine Umstellung sein wird: "Wir waren jetzt zehn Jahre hier in Haidhausen und ich liebe das Viertel sehr, wir sind auch verwurzelt hier, die Kinder, wir haben enge Freundschaften", sagt die zweifache Mutter. Dennoch ist sie optimistisch: "Ich glaube aber auch, dass wir uns gut einleben werden".

Der Umzug von der Stadt ins Grüne wird für die Familie auf jeden Fall ein großer Schritt sein.