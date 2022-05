Oktoberfest XXL: Fahrgeschäfte und Zelte sind länger geöffnet

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es in diesem Jahr besonders viel Oktoberfest: Der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats hat beschlossen, dass die Fahrgeschäfte und Buden im Jahr 2022 auch unter der Woche schon eine Stunde früher als sonst öffnen dürfen. Das bedeutet: Ab 9 Uhr geht es dort los.

Bierzelte auf der "Oidn Wiesn" bis 22.30 Uhr auf

Auf der "Oidn Wiesn" müssen die Zelte erst um 22.30 Uhr schließen, also eine Stunde später. Bier wird zwar weiter nur bis 21.30 Uhr ausgeschenkt. Aber die Besucher sollen mehr Zeit haben, um gemütlich auszutrinken, wie es im Wirtschaftsreferat heißt. Bei den großen Zelten außerhalb der "Oidn Wiesn" bleibt es ohnehin bei der Sperrstunde um 23.30 Uhr.

Oktoberfest 2022: Extra-Tag am 3. Oktober

Unabhängig von den heutigen Beschlüssen dauert das gesamte Oktoberfest dieses Mal sowieso einen Tag länger: Der 3. Oktober ist ein Montag und wird praktischerweise einfach "mitgenommen".

Voraussetzung: Corona-Pandemie nicht zu stark

Voraussetzung für all die Beschlüsse zur Wiesn ist es, dass Corona nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht. Für diesen Fall hat der Wirtschaftsausschuss eine Klausel für die Zulassungsverträge beschlossen. So wollen die Verantwortlichen dafür sorgen, dass sich die Ansprüche, die im "Worst Case" an die Stadt gestellt werden könnten, zumindest in Grenzen halten.