Oktoberfest-Wirtin gewinnt Prozess gegen Online-Händler

Tische in Oktoberfestzelten sind begehrt, und das machen sich auch Online-Händler zunutze: Sie bieten Reservierungen zu teils horrenden Preisen an. Die Wirtin der Ochsenbraterei hat deshalb geklagt - und vor dem Landgericht München I Recht bekommen: Am Vormittag hat sie den Zivilprozess gegen eine Eventagentur gewonnen.

Online-Portal darf Reservierungen nicht mehr anbieten

Die Agentur mit Sitz in München und Chemnitz hatte die Tische zu hohen Preisen im Internet offeriert. Künftig darf das Portal solche Reservierungen nicht mehr anbieten. Andernfalls drohen nach den Worten einer Gerichtssprecherin Ordnungsgeld oder gar Ordnungshaft. Das letzte Wort ist aber womöglich noch nicht gesprochen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Angelegenheit noch weitere Instanzen beschäftigen wird.

Vierstellige Summen für einen Wiesntisch

Wer bei den Wiesnwirten reserviert, muss Verzehrgutscheine erwerben und sonst nichts bezahlen. In der Ochsenbraterei werden da maximal 400 Euro für einen Zehn-Personen-Tisch fällig. Internetportale wie die beklagte Eventagentur kaufen solche Reservierungen auf und verkaufen sie an ihre Kunden weiter – für ein Vielfaches. Auch für 2022 gibt es schon wieder solche Angebote, obwohl noch nicht einmal sicher ist, dass das Oktoberfest wirklich stattfinden kann.

Wiesn-Wirtin erleichtert über Urteil

Unabhängig davon seien solche Weiterverkäufe nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen gar nicht erlaubt, hatte Wirtin Antje Schneider von der Ochsenbraterei argumentiert. Die Eventagentur verwies dagegen auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs, wonach Bundesliga-Tickets auf dem sogenannten Zweitmarkt weiterverkauft werden dürften und wollte bei den Wiesn-Tischen ebenso verfahren. In einer ersten Reaktion zeigte sich eine Sprecherin der Wirtin erleichtert darüber, dass das Gericht der Auffassung von Antje Schneider gefolgt sei. Eine ausführlichere Stellungnahme könne man erst nach Durchsicht der vollständigen Urteilsbegründung abgeben.

Ähnliche Fälle: Sieg für FC Bayern, Niederlage für Oberammergau

Auch in anderen Fällen waren Weiterverkäufe schon Gegenstand von Gerichtsverfahren – mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen: Der FC Bayern hat einen Ticketstreit am Landgericht München gewonnen. Eine Niederlage erlitt dagegen Oberammergau 2019. Es ging dabei um Premierenkarten für die Passionsspiele. Damals entschied das Oberlandesgericht München, dass die Ehrengäste ihre Plätze sehr wohl über eine Plattform anbieten dürfen, wenn sie selbst nicht kommen wollen oder können.