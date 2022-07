Oktoberfest: So wollen die Wiesn-Wirte Gas sparen

Kein Platz für Zweifel - zwei Monate vor dem Oktoberfest geben sich die Wiesn-Wirte zuversichtlich: "Ja, die Wiesn 2022 findet statt!", sagte Wirtesprecher Peter Inselkammer am Montagabend in München bei der Vorstellung des traditionellen Wirtekrugs. "Die Gäste wollen alle kommen. Die Reservierungsanfragen sind enorm."

Das Bier ist eingebraut, das Personal weitgehend rekrutiert, der Aufbau der Zelte läuft. "Wir wollen, dass das Fest stattfindet", sagt auch der zweite Wirtesprecher Christian Schottenhamel.

Keine Gedanken "über alle Eventualitäten"

Es mache keinen Sinn, sich jetzt Gedanken über alle Eventualitäten zu machen, heißt es bei den Wirten unisono. Sie gehen nicht davon aus, dass die drohende Gaskrise dem Volksfest zum Verhängnis werden könnte. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gas für Essen und Trinken abgestellt wird", sagt Schottenhamel. Die Wirte werden dieses Jahr aber auf gasbetriebene Heizstrahler verzichten.

Energie: Jahresbedarf von 1.200 Haushalten

Dem Bayerischen Rundfunk sagte Inselkammer: "Wir haben heute im Wirtekreis gesagt, dass wir die Heizstrahler im Garten nicht aufbauen werden, so dass wir uns ein Stück Gas schon einsparen können für die Wiesn."

Knapp 201.000 Kubikmeter Gas und rund 2,9 Millionen Kilowattstunden Strom wurden auf dem Fest laut Stadt München 2018 verbraucht - letzteres entspreche dem Jahresbedarf von 1.200 Haushalten, rechnete die "Süddeutsche Zeitung" kürzlich vor.

Genug Personal trotz Mangel in der Gastronomie

Sorgen wegen der vieldiskutierten Personalknappheit im Gastrogewerbe habe man nicht, so Inselkammer. "Wir sind ganz gut belegt von der Mannschaft her. Vielleicht suchen wir noch an der einen oder anderen Stelle noch jemanden. Das kann sich bis zur Wiesn noch ganz gut ergeben." In den vergangenen Wochen habe sich einiges getan. Eine Selbstbedienungswiesn werde es nicht, so der Wirtesprecher.

Die positive Stimmung soll auch der diesjährige, offizielle Maßkrug spiegeln. Ihn ziert eine lachende Wiesnbedienung, die 15 Maßkrüge trägt - für jedes große Wiesnzelt einen. Das Motiv habe man wegen der lebensbejahnenden, optimistischen Ausstrahlung gewählt, so die Wiesn-Wirte in ihrer Pressekonferenz.

Auch Politiker geben sich zuversichtlich

Die Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) glaubt dennoch nicht, dass das Volksfest an der Energieversorgung scheitern könnte. "Ich glaube, dass es Lösungen geben wird." Auch der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) bleibt trotz steigender Corona-Inzidenzen und drängender Energiefragen ungebrochen optimistisch. "Wir bereiten uns darauf vor, dass die Wiesn stattfindet".