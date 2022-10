5,7 Millionen Besucher: Wiesn verfehlt frühere Rekorde

Bis zur Wiesn-Halbzeit hatten drei Millionen Besucher das Oktoberfest besucht, 300.000 weniger als im Jahr 2019. Weil das Wetter auch in der zweiten Oktoberfest-Hälfte regnerisch und kalt vorhergesagt war, durfte schließlich an Eisständen auch Glühwein ausgeschenkt werden. Allerdings war dieser offenbar auch nicht übermäßig nachgefragt, wie Baumgärtner in seiner Bilanz erkennen ließ.

💡 Wie werden die Wiesn-Zahlen ermittelt?

Die Erfassung der Besucher auf dem Münchner Oktoberfest ist eine komplizierte Rechenaufgabe. In sie fließen unter anderem Schätzwerte von erfahrenen Wiesn-Experten ein, dazu Platzzahlen in den Zelten und Erkenntnisse aus Luftbildaufnahmen.

Bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019 zählte die Festleitung nach dem Verfahren 6,3 Millionen Gäste. Bis zur Halbzeit dieser Wiesn waren es drei Millionen. Der Rekord lag 1985 bei 7,1 Millionen. 2016 ließen schlechtes Wetter und Terrorangst die Zahl auf 5,6 Millionen sinken.

Abhängig ist die Besucherzahl vor allem vom Wochentag und vom Wetter. Die Festleitung geht unter der Woche bei einfacher Belegung der Zelte von gut 200 000 Besuchern am Tag aus - etwas mehr als die Hälfte in den Zelten und die übrigen auf den Wiesn-Straßen. Deren Zahl wurde über gerasterte Luftbildaufnahmen der Theresienwiese ermittelt. Anschließend wurden die Menschen gezählt, die sich in einem Rasterfeld aufhielten.