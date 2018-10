Oktoberfest-Toter: Polizei beklagt Fake-News im Netz

Die Münchner Polizei klagt über zahlreiche Fake-News im Fall der tödlichen Streiterei auf dem Oktoberfest. Das Social Media-Team der Polizei habe rund 1.500 Postings festgestellt, die sich auf die ersten Fahndungs-Tweets der Polizei bezogen hätten. Das teilte Oliver Timper, der Leiter des Social Media-Teams auf BR-Anfrage mit.

Wilde Spekulationen über Herkunft des Tatverdächtigen

Weil zu Beginn keine Personenbeschreibung des Täters vorlag, sei auch dahingehend spekuliert worden, dass es ein Messerangriff durch einen Asylbewerber gewesen sei. Die Münchner Polizei widersprach den falschen Informationen. Man habe aktiv dagegen vorgehen müssen, so Timper.

"Jeder, der einen Sachverhalt retweetet, sollte sich genau kundig machen, wo das Original ist, wer hat denn eigentlich den Original-Sachverhalt geschrieben. Und er sollte sich auch genau anschauen, wessen Seite er retweetet." Oliver Timper, Social Media-Team Polizei München

Die Lage habe sich erst beruhigt, nachdem sich die Zeugin gemeldet beziehungsweise der mutmaßliche Täter gestellt hatte. Die vielen Reaktionen im Netz führt Timper auf die große Reichweite der Twitternachrichten der Münchner Polizei mit dem Hashtag #Wiesnwache zurück.

Opfer starb laut Obduktion an Hirnblutung

Wie berichtet, war es Freitagabend vor dem Augustiner-Festzelt zu einem Streit zwischen einem 42-jährigen Gerüstbauer und einem 58-jährigen Medienberater gekommen. Dabei soll der Jüngere dem Älteren einen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben, so dass der 58-Jährige an den Folgen einer Hirnblutung, starb. Nach dem Täter wurde gefahndet, am Samstagnachmittag stellte sich der 42-jährige Münchner selbst der Polizei. Er kam in Untersuchungshaft. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt.