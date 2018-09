Oktoberfest-Toter: Haftbefehl gegen Gerüstbauer erlassen

Es werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag auf ihrer Presserunde mit. Der Beschuldigte war am Samstag in Begleitung seines Anwalts freiwillig bei der Polizei erschienen.

Kopfschlag verursachte wohl Hirnblutung

Aus noch unbekannten Gründen war es am Freitagabend im Raucherbereich vor dem Augustinerzelt zu einem Streit zwischen dem 58-jährigen Medienberater aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und dem 42-jährigen Gerüstbauer gekommen. Im Verlauf des Streits streckte der Münchner den anderen mit einem wuchtigen Kopfschlag zu Boden. Das Opfer konnte zwar noch einmal aufstehen, verlor dann aber das Bewußtsein und stürzte zu Boden.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und informierte den Sicherheitsdienst. Zwei zufällig anwesende Ärzte kümmerten sich um den Verletzten und fingen auch mit der Reanimation an. Inzwischen war der Beschuldigte mit seiner Begleiterin in der Menge untergetaucht. Das Opfer starb kurze Zeit später an einer Hirnblutung im Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Hirnblutung durch den Schlag auf den Kopf verursacht worden sein.

Zeugen-Hinweise hatten sich verdichtet

Die Ermittlungen liefen gestern auf Hochtouren, die Polizei startete einen Zeugenaufruf. Mehrere Zeugen meldeten sich - auch jene Frau, die den Streit im Raucherbereich des Augustiner-Zeltes am Freitagabend beobachtet und den Sicherheitsdienst alarmiert hatte. Andere Zeugen, die offenbar mit dem Mann bekannt sind, kamen auf die Polizei zu. Deshalb hatte der Beschuldigte möglicherweise geahnt, dass ihm die Ermittler auf der Spur sind.

Bis zu 15 Jahre Gefängnis möglich

Für Körperverletzung mit Todesfolge sieht das Gesetz eine Haftstrafe von drei bis 15 Jahren vor, nur in minder schweren Fällen geht es darunter. Schon allein deswegen wurde Haftbefehl erlassen.