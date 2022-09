Nach Wiesn-Besuch: Geschicklichkeits-Test vor E-Scooter-Leihe

Raus aus dem Bierzelt und rauf auf den E-Scooter, um sich nicht mit der Masse von Oktoberfestbesuchern in die U-Bahn zu quetschen. Was sich für manchen Wiesn-Gänger nach ein paar Maß Bier im ersten Moment vielleicht nach einer guten Idee anhört, kann im Straßenverkehr ganz schön gefährlich werden. Die Stadt München, die Polizei und die E-Scooter-Anbieter in der Landeshauptstadt haben sich deshalb für die Zeit vom 17. September bis 3. Oktober 2022 auf ein paar Sonderregeln für die Nutzung der Elektroroller geeinigt.

Fahr- und Parkverbot für E-Scooter rund um Theresienwiese

E-Scooter dürfen laut Mobilitätsreferat der Stadt, genau wie Autos und andere Kraftfahrzeuge, während des Oktoberfestes nicht in den sogenannten "Äußeren Sperrring" rund um die Theresienwiese fahren. Dieser Ring zieht sich von der Lindwurmstraße zur Herzog-Heinrich-Straße, weiter bis zur Paul-Heyse-Straße, Schwanthalerstraße, Heimeranstraße, Ganghoferstraße, Hans-Fischer-Straße bis zur Poccistraße.

Außerdem gilt zwischen 17 Uhr und 6 Uhr des jeweiligen Folgetages ein Ausleih- und Fahrverbot rund um die Wiesn. "Während des Oktoberfestes gibt es gewisse Punkte, an der die Polizei den Verkehr rausnimmt", sagt Oliver Barnert von der Pressestelle der Münchner Polizei. Anwohner dürften passieren, ebenso wie Fahrräder, die an der Kontrolle vorbeigeschoben werden.

Oktoberfest-Besucher sollen nicht alkoholisiert E-Scooter fahren

An diesen Stellen würden E-Scooter-Fahrer aufgefordert, die Roller an extra vorgesehen Sammelstellen zu parken. Damit wolle man "ausschließen, dass sich E-Scooter im Ring befinden und so entgegenwirken, dass Besucher vom Oktoberfest direkt mit den Scootern losfahren", so Barnert. Durch das Verbannen der E-Scooter aus der direkten Nähe des Festgeländes solle verhindert werden, dass Wiesn-Gänger alkoholisiert auf die Roller steigen. Denn für E-Scooter-Fahrer gelten die gleichen Promillewerte wie für Autofahrer.