Oktoberfest: Spannung vor dem Wiesn-Ansturm

Morgen wird das Oktoberfest eröffnet. Derzeit werden auf der Theresienwiese noch die letzten Lebkuchenherzen und Filzhüte eingeräumt. Außerdem bekommen die Wiesnbedienungen spätestens heute Mittag ihre Einweisung. Was sicher noch nicht steht, das ist das Fass Wiesnbier, das der Münchner Oberbürgermeister morgen Mittag anzapfen wird.

Wiesn-Fieber rund um die Theresienwiese

Bei den Anwohnern rund ums Oktoberfestgelände hält sich die Freude in der Regel in Grenzen. Manche ergreifen sogar die Flucht. So fahren viele Münchner heute in den Urlaub und kommen erst in zwei Wochen zurück, die anderen vermieten ihr Gästezimmer an Wiesnbedienungen.

Schon ein bisserl verrückt - das Aussehen Münchens verändert sich

Vor allem in der Münchner Innenstadt haben viele Geschäfte ihre Schaufenster fast schon einheitlich dekoriert – alle mit Lebkuchenherz, Dirndl, Lederhose oder wenigstens Masskrügen, die - mit Watte vollgestopft - an eine Schaumkrone erinnern sollen.

Oktoberfest-Gelände ist gesichert

Da die Blumenkübel und Betonpoller für die Sperrringe um das Festgelände schon stehen, rollt dort wenig Verkehr. Ab morgen werden täglich bis zu 400.000 Menschen erwartet.

Die ersten Gäste stellen sich gewöhnlich vor Morgengrauen an, um einen der begehrten, freien Plätze in den Zelten zu bekommen und als erster eine frisch gezapfte Wiesnmass zu trinken. Auf die wartet man - nach dem "Ozpaft is" - rund eine halbe Stunde.