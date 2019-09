Oktoberfest: Riesen-Kettenkarussell dreht sich wieder

Seit heute Morgen dreht er sich wieder, der "Bayern-Tower"auf dem Oktoberfest. "Jetzt läuft der Tower", berichtet der Betreiber des 90 Meter hohen Kettenkarussells, Egon Kaiser, dem BR. "Es lag an der Steuerung des Motors, ein kleines Bauteil war schuld. Die ganze Nacht über wurde getüftelt", so Kaiser.

Stillstand: Nach dem Motorausfall ging nichts mehr beim Kettenkarussell

Am Dienstagnachmittag war bei dem riesigen Kettenkarussell plötzlich der Motor ausgefallen. Fahrgäste mussten mehrere Minuten in schwindelerregender Höhe warten, bis ein Notstromprogramm gestartet wurde und sie runtergelassen werden konnten. Am Mittwoch früh wurde dann ein neuer Motor aus Bruchsal angeliefert. Eine erneute TÜV-Abnahme des Fahrgeschäfts ist nicht nötig.