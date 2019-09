Oktoberfest: Neuer Motor für Riesen-Kettenkarussell angekommen

In den frühen Morgenstunden kam ein neuer Motor für den "Bayerntower" auf dem Wiesn-Gelände an. Eine Firma hat ihn extra für das Oktoberfest zusammengebaut. Der Motor besteht aus zwei Teilen mit jeweils 500 Kilogramm, die mit Hilfe von Kränen in das Fahrgeschäft gehievt werden mussten.

Ursache für Versagen des Kettenkarussell-Motors noch unklar

Einer der insgesamt vier Motoren für das riesige Kettenkarussell war am Dienstagnachmittag plötzlich ausgefallen. Noch immer wird nach dem Grund dafür gesucht. Vermutlich handelt es sich um einen Fabrikationsfehler beim Motoren-Hersteller. Der Betreiber Eugen Kaiser ist zuversichtlich, dass der "Bayerntower" heute wieder in Betrieb gehen kann.

Probefahrten natürlich ohne Passagiere

Erst einmal soll es Probefahrten ohne Passagiere geben. Schausteller Kaiser hofft, dass er die rund 80.000 Euro Schaden von der Herstellerfirma wiederbekommt. Seit Dienstag um 14.30 Uhr stand das Fahrgeschäft still.