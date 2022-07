Oktoberfest in Corona-Zeiten: Welche Szenarien gibt es?

Der Aufbau der Festzelte auf der Münchner Theresienwiese läuft schon seit Wochen: Am 17. September soll Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach zwei Jahren Corona-Pause wieder mit den traditionellen Anstich das Oktoberfest eröffnen. Die Nachfrage ist schon jetzt groß - einige Oktoberfestzelte sind längst komplett ausgelastet, in anderen gibt es nur noch Plätze für die Mittagszeit an Werktagen.

Gut zehn Wochen vor dem geplanten Start hat die Diskussion über das Massen-Event in Corona-Zeiten neue Fahrt aufgenommen - angesichts steigender Infektionszahlen. Reiter sprach Ende Juni von "niederschmetternden Zahlen", auch wenn das Hauptaugenmerk mittlerweile nicht mehr auf der Sieben-Tage-Inzidenz liege, sondern auf der Belastung der Krankenhäuser. Er hoffe jedenfalls, dass man das Thema Oktoberfest "nicht noch kurzfristig diskutieren" müsse, sagte Münchens OB.

Grünen-Abgeordneter: "Voreilige Versprechen nicht zielführend"

Der oberfränkische Grünen-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitspolitiker Johannes Wagner sagte BR24, die zehn Wochen bis zum geplanten Wiesn-Start seien angesichts der dynamischen Corona-Lage eine lange Zeit: "In den letzten zwei Jahren haben wir gelernt, dass sich die Situation innerhalb weniger Wochen stark verschärfen kann." Noch sei es nicht möglich, eine seriöse Einschätzung dazu zu geben, ob das Oktoberfest stattfinden könne. "Voreilige Versprechen halte ich daher für nicht zielführend." Er hoffe aber sehr, "dass es klappt", betonte Wagner.

Bleibt es bei den Plänen für eine Wiesn ohne Einschränkungen oder wird es doch Schutzmaßnahmen geben? Droht gar eine erneute Absage? Drei Szenarien und Aussagen von Experten im Überblick:

Der aktuelle Rechtslage: Alles wie früher

Bisher plant die Stadt München eine Wiesn wie in Vor-Corona-Zeiten: Ende April wies Oberbürgermeister Reiter seine Verwaltung an, "die Durchführung des Oktoberfestes 2022 ohne Auflagen und ohne Beschränkungen in die Wege zu leiten". Reiter hätte nach eigenem Bekunden zwar gerne Zugangsbeschränkungen angeordnet - wie zum Beispiel 2G (Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene), 3G (Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete) oder 1G (Zutritt nur für aktuell Getestete). Bund und Freistaat Bayern hätten aber keine rechtliche Regelung geschaffen, die ihm einen solchen "Mindestschutz" ermöglichen würden.

Das aktuelle Infektionsschutzgesetz des Bundes lässt im Kampf gegen Corona nur wenige "Basisschutz"-Maßnahmen zu. Es läuft vorläufig bis 23. September - für den Herbst will es die Ampel-Koalition erneut ändern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) verhandeln derzeit, welche Schutzmaßnahmen im Herbst und Winter möglich sein werden. Das Oktoberfest soll aber schon am 17. September beginnen.

Szenario 1: "Unbeschränkte Wiesn"

Nach dem Willen der Stadt München soll es beim bisherigen Plan eines Oktoberfests ohne Einschränkungen bleiben. Auflagen wie zum Beispiel Zugangsbeschränkungen sind für den Münchner Wirtschaftsreferenten und Wiesnchef Clemens Baumgärtner (CSU) kein Thema: "Die Wiesn wird ganz stattfinden und nicht gar nicht." Ähnlich hatte sich schon vor einem Monat Oberbürgermeister Reiter geäußert - und betont, dass er von einer "unbeschränkten Wiesn" ausgehe.

Grünen-Gesundheitspolitiker Wagner zeigt Verständnis für Reiters Haltung: "Einlasskontrollen oder die Durchsetzung von Auflagen in den Zelten durch das dortige Personal erscheinen mir bei der Masse an Menschen und dem stattfindenden Konsum von Alkohol ebenfalls schwer möglich." Er vertraue in Bezug auf konkrete Schutzmaßnahmen auf die Einschätzung der lokalen Verantwortlichen, "die in der Planung des Oktoberfestes viel Erfahrung haben".

Fazit: Trotz der steigenden Corona-Zahlen ist ein Oktoberfest ohne Auflagen weiterhin das wahrscheinlichste Szenario.

Szenario 2: Oktoberfest mit Einschränkungen

Nach aktueller Rechtslage könnte es ein Oktoberfest mit Einschränkungen nur geben, wenn der Bayerische Landtag die Stadt München zu einem Corona-Hotspot erklären würde. Voraussetzung dafür wäre entweder die Ausbreitung einer gefährlichen Virusvariante oder eine drohende Überlastung der Krankenhäuser. In einem solchen Hotspot wäre eine Maskenpflicht sowie ein Abstandsgebot im öffentlichen Raum möglich - beides scheint in Oktoberfest-Bierzelten nicht praktikabel. Aus einem Abstandsgebot könnten aber Personenobergrenzen abgeleitet werden.

Darüber hinaus wären 3G- oder 2G-Regelungen möglich. Welche Corona-Regeln nach einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes möglich sein werden, ist noch offen.

Münchens OB Reiter sieht - entgegen seiner ursprünglichen Überlegungen - eine Wiesn mit 2G und 3G inzwischen kritisch. Vor einem Monat sagte er dazu: Man könnte Zugangsbeschränkungen "nicht vier Wochen vorher aus dem Hut zaubern." Kurzfristig wären weder das nötige Sicherheitspersonal noch die Technik, etwa zur Überprüfung digitaler Impfnachweise, zu bekommen. Der Virologe Hendrik Streeck schlug kürzlich im "Münchner Merkur" erneut 1G vor: "Man kann darüber nachdenken, den Zugang nur mit tagesaktuellem Test zu erlauben, wenn es die Lage erfordert."

Fazit: Eine Wiesn mit Zugangsbeschränkungen ist theoretisch möglich, scheint aber zumindest aktuell wenig wahrscheinlich.

Szenario 3: Erneute Oktoberfest-Absage

Die Oktoberfest-Verantwortlichen in München sind zunehmend genervt angesichts der Debatte über eine mögliche Oktoberfest-Absage. Wiesnchef Baumgärtner hat genug von ständigen "Unkenrufen". Menschen kämen doch auch in Clubs und Wirtschaften, bei Großkonzerten und in Fußballstadien sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln mit "schlecht sitzenden Masken" zusammen, sagte er dem BR.

Oberbürgermeister Reiter versicherte am Dienstag: "Die Wiesn steht nicht auf der Kippe." Er fügte hinzu: "Ich habe gesagt, wir machen die Wiesn und ich werde dazu nix anderes mehr sagen, bis Herr Lauterbach was anderes sagt."

Dennoch hat die Stadt München für den Fall der Fälle vorgesorgt: In diesem Jahr gibt es - anders als früher - nicht einen, sondern zwei Verträge mit den Wirten und Brauereien, wie der "Münchner Merkur" kürzlich berichtete. Demnach liegt ihnen bisher nur die Genehmigung für den Zelt-Aufbau vor. Der Vertrag für deren Inbetriebnahme werde erst abgeschlossen, wenn feststehe, dass das Oktoberfest auch wirklich stattfinden könne. "Wir haben uns juristisch beraten lassen", sagte Wiesnchef Baumgärtner. Damit soll sichergestellt werden, dass eine eventuelle Absage zulasten der Steuerzahler geht.

Fazit: Derzeit steht eine Oktoberfest-Absage nicht zur Debatte. Ob das so bleibt, hängt vom weiteren Pandemie-Verlauf ab, der sich aktuell nicht vorhersehen lässt. Ausschließen lässt sich in Corona-Zeiten nichts.

Wie könnte sich das Oktoberfest sich auf die Corona-Lage auswirken?

Ein kausaler Zusammenhang von Neuinfektionen mit einem bestimmten Volksfest lässt sich schwer belegen - denn ob sich Menschen im Bierzelt oder beim anschließenden Treffen mit Freunden daheim oder im Wirtshaus anstecken, bleibt offen. Nach Meinung von Bernd Salzberger, Infektiologe am Universitätsklinikum in Regensburg, ist es aus infektiologischer Sicht aber unbestreitbar, dass solche Feste die Verbreitung des Coronavirus begünstigten. "Ich glaube schon, dass das ein wenig wie Öl ins Feuer gießen ist", sagte er dem BR. "Man muss da jetzt nicht unbedingt von Superspreading-Ereignissen sprechen, aber sicher von Spreading-Ereignissen."

Zum Artikel "Wie die Corona-Zahlen nach der Erlanger Bergkirchweih hochgingen"

Der Virologe Streeck sagte dem "Merkur": "Natürlich bergen Großveranstaltungen wie das Oktoberfest oder Fußballspiele immer die Gefahr eines Superspreading-Events." Vor Corona habe jeder Oktoberfest-Besucher die "Wiesn-Grippe" gekannt. "Jetzt könnte es Corona sein."

Was empfehlen Experten?

Vor einem Oktoberfest-Besuch sollte sich dem Virologen Streeck zufolge jeder überlegen, ob er ein höheres Infektionsrisiko eingehen wolle: "Wenn ja, ist anzuraten, das mit einer Dreifachimpfung zu tun. Klar ist: Eine Überlastung des Gesundheitswesens muss vermieden werden."

Auch der Münchner Infektiologen Christoph Spinner betonte Mitte Juni mit Blick auf Wiesn-Besuche, die Impfung schütze wirksam vor schweren Verläufen und könne auch das Infektionsrisiko reduzieren. "Deswegen lohnt auch mit Blick auf das Oktoberfest zwei bis vier Wochen vor Besuch vielleicht eine Booster-Impfung."

Die bayerische Staatsregierung wird laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im August eine neue Impfkampagne mit dem Motto "Na sicher" starten. In diesem Rahmen gebe es auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt München, mit der man gemeinsam für ein sicheres Oktoberfest werben werde.