Oktoberfest: Großer Besucherandrang beim Platzkonzert

Für den neuen Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner war es eine Premiere: Zum ersten Mal hat er am Sonntag das traditionelle Platzkonzert zu Füßen der Bavaria dirigiert. Ein bisschen "nervös" sei er schon, gab er bei der Begrüßung zu. Denn mit Musik hat der Wirtschaftsreferent der bayerischen Landeshauptstadt sonst wenig zu tun. Das gilt für die meisten Dirigenten vom Platzkonzert. In diesem Jahren waren das etwa Wiesn-Stadtrat Otto Seidl, Hofbräu-Wirt Günter Steinberg, Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle und natürlich Oberbürgermeister Dieter Reiter. Letzterer zeigte sich erfreut über die sonnige Kulisse. Dirigiert hat er ja schon öfter, auch bei Regen.

"Traumwetter, Traumzuschauer alles friedlich - was will man mehr" Dieter Reiter, Oberbürgermeister München

Dieter Reiter dirigierte einen Marsch zu Ehren des ehemaligen Wiesn-Stadtrats Hermann Memmel, der in diesem Jahr verstorben ist - knapp einen Monat vor seinem 80. Geburtstag. Eigentlich wolle er auf der diesjährigen Wiesn selber beim Platzkonzert den Taktstock schwingen.

Prominente Dirigenten in der Vergangenheit waren unter anderem Ex-Wiesn-Chef Josef Schmid, der ehemalige Wirte-Sprecher Toni Roiderer und Wiesn-Pfarrer Rainer Maria Schießler.

Besucher stehen dicht an dicht

Wegen des sonnigen Wetters war der Zuschauerandrang in diesem Jahr besonders groß. Auf der Besucherstraße, die zu den Stufen der Bavaria führt, standen die Menschen dicht gedrängt bis ans hintere Ende. Andere verfolgten das Platzkonzert von den Balkonen der Festzelte, vom neuen, 90 Meter hohen Kettenflieger "Bayern Tower" oder vom Riesenrad, das für noch bessere Aussicht zwischendurch die Fahrt anhielt.

Kultveranstaltung

Die Veranstaltung wurde 1985 vom ehemaligen Wiesn-Wirtesprecher Willy Heide eingeführt und ist mittlerweile vom Oktoberfest nicht mehr wegzudenken. Neben den Kapellen und tausenden gut gelaunten Wiesn-Besuchern gibt es noch einen besonderen Anblick: Zum Abschluss steigen tausende bunte Luftballons über der Bavaria in den Himmel. Das bayerische Fernsehen hat das Platzkonzert live übertragen.

Festleitung verkündet Halbzeitbilanz

Im Anschluss an das Platzkonzert ziehen die Oktoberfest-Organisatoren Halbzeitbilanz. Entgegen den Prognosen vor Beginn des größten Volksfestes der Welt hielt sich das Wetter in der ersten Woche, so dass sich Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) vorab "extrem entspannt" und "total zufrieden" zeigte. Das 186. Oktoberfest geht bis zum 6. Oktober. Es werden rund sechs Millionen Menschen erwartet. Allein am ersten Wochenende waren gut eine Million Besucher gekommen.