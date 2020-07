Oktoberfest: Familie Heide gibt "Bräurosl"-Zelt auf

Das "Bräurosl"-Zelt beim Oktoberfest bekommt neue Wirte: Die Planegger Gastronomen-Familie Heide wird sich nicht mehr bewerben, wie sie mitgeteilt hat.

Oktoberfest: Nach 83 Jahren ist jetzt Schluss

Nach vier Generationen und genau 83 Jahren nimmt die Wirtsfamilie Heide jetzt "Abschied von der Wiesn". Die Hintergründe dieser Entscheidung wollen Georg Heide und seine Tochter Daniela am Mittag in einem Pressegespräch erläutern.

Wirtshaus mit Biergarten werden neu ausgerichtet

Nach Medienberichten will sich die Familie darauf konzentrieren, ihr Wirtshaus "Heide-Volm" in Planegg neu auszurichten. Die unsichere Lage infolge der Corona-Pandemie habe sie in dem Vorhaben noch bestärkt. Die "Bräurosl" ist ein brauereigebundenes Zelt. Das heißt, dass jetzt Hacker-Pschorr einen neuen Wirt auswählen und bei der Stadt vorschlagen wird.