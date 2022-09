Corona-Zahlen in München steigen immer schneller

Eineinhalb Wochen nach Beginn des Oktoberfestes gibt es in München deutlich mehr Corona-Fälle als vor der Wiesn. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldet, ist die 7-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche um knapp 77 Prozent auf 424,9 gestiegen. Das ist deutlich mehr als der bayernweite Anstieg von 43,1 Prozent oder der deutsche von 29,4 Prozent.

Die Inzidenz ist die Zahl der erfassten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Menschen binnen sieben Tagen.

Münchner Krankenhäuser melden immer weniger freie Betten

Auch die Münchner Krankenhäuser melden immer weniger freie Betten. Derzeit sind 268 Betten mit bestätigten Covid-19-Fällen belegt, davon 23 Intensivbetten und zehn Betten in der Intensivüberwachungspflege. Das sind im Vergleich zur Vorwoche 48 Corona-Betten mehr.

Volksfeste wie die Wiesn als Superspreader-Event

Ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Zahlen und dem Oktoberfest lässt sich derzeit zwar kaum beweisen, er liegt aber nahe: Auch bei anderen Volksfesten wie dem Gillamoos in Abensberg und dem Gäubodenfest in Straubing hatte sich etwa eineinhalb Wochen nach Beginn ein deutlicher Anstieg in den Inzidenzen gezeigt.

Oft waren diese dann noch gut eine Woche weiter gestiegen. Auch Experten hatten im Vorfeld des Oktoberfests eine derartige Wiesn-Welle vorhergesagt.

Oktoberfest: Dunkelziffer an Infizierten dürfte hoch sein

Gleichzeitig dürfte die Dunkelziffer hoch sein: Experten gehen seit einiger Zeit davon aus, dass viele Corona-Fälle vom RKI nicht erfasst werden - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.