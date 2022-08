Oktoberfest-Chef: "Die Wiesn wird nicht abgesagt"

Gut sechs Wochen vor dem geplanten Oktoberfest-Start werden am morgigen Donnerstag die Neuerungen der diesjährigen Wiesn auf einer Pressekonferenz vorgestellt. An der Großveranstaltung selbst wird bei der Gelegenheit aber offenbar nicht gerüttelt: "Die Wiesn wird nicht abgesagt", versichert Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU).

Schon vorab stellte er klar, dass bei der Pressekonferenz keine Einschränkungen für das Oktoberfest verkündet werden. Etwas anderes wäre wegen der insgesamt sinkenden Corona-Infektionszahlen und der zurückgehenden Hospitalisierung gar nicht vermittelbar, so Baumgärtner.

Wiesn ohne Auflagen

Die Stadt plant also weiterhin ein Volksfest ohne Auflagen. Am 17. September soll es losgehen, und wegen des Feiertags am 3. Oktober wird es diesmal auch einen Tag länger dauern. Was die Besucherinnen und Besucher in den Festzelten, Budenstraßen und Fahrgeschäften erwartet, will der Wiesn-Chef morgen erläutern.

Kritische Nachfragen wird es wahrscheinlich vor allem wegen der Gas- und Energiekrise geben. Immerhin braucht das Oktoberfest so viel Strom wie 1.200 Haushalte und so viel Erdgas wie 85 Einfamilienhäuser in einem ganzen Jahr – und das in einer Zeit, in der eigentlich zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen aufgerufen wird.