Oktoberfest-Bilanz: 95 Tonnen Müll und 176 Raser

Das Oktoberfest hat der Stadt München in diesem Jahr 95 Tonnen Müll eingebracht. Das sind fünf Tonnen mehr als 2017, die auf der Theresienwiese von der Straßenreinigung zusammengekehrt und abtransportiert wurden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Pro Nacht säuberten bis zu 25 Mitarbeiter die Wege. Sie verbrauchten dabei 1.700 Kubikmeter Wasser.

Betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Dem ein oder anderen Autofahrer wird das Oktoberfest in Erinnerung bleiben: Die Autobahnpolizei Holzkirchen erwischte auf der A8 in der "Neubiberger Röhre", einem Tunnel im Süden von München, in diesem Jahr sechs Wiesn-Besucher, die sich nach der einen oder anderen Maß hinters Steuer gesetzt hatten - darunter einen 27-Jährigen ohne Führerschein, dafür mit zwei Promille. Ein Fahrer stand unter Drogeneinfluss.

Fast 100 Stundenkilometer zu schnell

176 Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Der Negativrekord: 178 Kilometer in der Stunde bei erlaubten 80 Stundenkilometern. Ob der Fahrer allerdings tatsächlich auf dem Weg zur Wiesn war oder von der Wiesn kam, konnte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord nicht sagen.