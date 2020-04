Oktoberfest-Aus existenzbedrohend für viele Musiker und Kapellen

Die Absage des Oktoberfests ist für viele Musiker und Kapellen eine bittere Nachricht. Alois Altmann, der Sprecher der Wiesn-Kapellen und Kapellmeister der Isarspatzen befürchtet, dass das Wiesn-Aus für viele Musiker existenzbedrohend sein könnte. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erklärt Altmann, dass gerade die Berufsmusiker schwer gebeutelt sind in diesem Jahr: "Es ist schlecht losgegangen und jetzt ist es ganz vorbei. Es geht nicht gut weiter, weil es ja auch keine kleinen Sachen gibt. Wir spielen alles was kommt- kirchliche Feierlichkeiten, Geburtstag, Namenstag, Gartenfeste, Firmenfeiern rauf bis zur Wiesn. Und da ist gar nichts momentan. Da zerlegt es jetzt einige", so Altmann.

Alle Informationen und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Niederbayern

Verständnis ja - Entscheidung kam aber früh

Entschädigungen erhalten die Wiesn-Musiker nicht nach der offiziellen Absage durch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Hobby-Musiker, die einen anderen Beruf als zweites Standbein haben, könnten das Wiesn-Aus noch eher verkraften, so Altmann. Verständnis für die Absage hat er zwar im Hinblick auf die Gesundheit der Menschen, die Entscheidung kommt für ihn jedoch sehr früh. Gerade für das Oktoberfest investieren viele Kapellen und Bands in neue Noten oder technische Ausrüstung. Diese Ausgaben waren in diesem Jahr umsonst.

Hoffnung auf Christkindlmärkte im Winter

Für das Jahr 2020 sieht Altmann schwarz: "Die Hoffnungen sind momentan gegen Null, wenn die Wiesn nicht ist, die geht bis in den Oktober. […] Wenn das alles nicht ist, kann man nur noch schauen was mit den Christkindlmärkten ist, weil wir die ja auch musikalisch umrahmen."

Alois Altmann dirigiert jedes Jahr das große Standkonzert auf dem Oktoberfest unter der Bavaria. Dieses Jahr wäre es seine zwanzigste Wiesn gewesen.