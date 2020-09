Oktoberfest-Attentat: Das lange Warten

Am späten Abend des 26. September 1980, genau um 22.19 Uhr, detoniert am Haupteingang des Münchner Oktoberfests eine Bombe. Acht Menschen sterben sofort, fünf erliegen in den nächsten Tagen ihren Verletzungen, über 200 Menschen werden teils schwerst verletzt.

Schon früh auf der richtigen Spur

Bereits am 28. September 1980, nur zwei Tage nach dem Anschlag, erklärte der damalige Generalbundesanwalt Kurt Rebmann bei einer Pressekonferenz wörtlich: "Nach den bisherigen Ermittlungen, kommt als Täter der 21-jährige Geologiestudent Gundolf Köhler aus Donaueschingen in Betracht. Er kam bei dem Attentat ums Leben. Wir nehmen nicht an, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat, die Ermittlungen haben ergeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war."

Die Ermittler waren also offenbar schon früh auf der richtigen Spur. Zwar bestreitet der selbsternannte Führer der Wehrsportgruppe, Karl-Heinz Hoffmann, bis heute eine Mitgliedschaft Köhlers, doch es ist sicher: Der Attentäter war mindestens aktiver Sympathisant der paramilitärischen Gruppe. Und deren "Chef" Hoffmann bezeichnete sich damals selbst als Faschist.

Doch schon kurze Zeit später laufen die Ermittlungen in eine ganz andere Richtung: Bei den Ermittlern setzt sich die Tendenz durch, Gundolf Köhler als Einzeltäter darzustellen, der seine Tat nicht aus politischen Gründen, sondern aus Liebeskummer und Frustration begangen hat.

Im Zeichen des Wahlkampfs

Zur Zeit des Attentats herrscht Bundestagswahlkampf. Bayerns CSU-Ministerpräsident Franz Josef Strauß hatte Hoffmann und seine Leute nach dem Verbot der Wehrsportgruppe Anfang 1980 noch als harmlose Spinner abgetan. Doch als Kanzlerkandidat der Union wollte er sich als Sicherheitspolitiker profilieren. Er beschuldigte den FDP-Bundesinnenminister Gerhard Baum, dieser sei wegen seiner angeblich zu laxen Politik gegenüber Terroristen mitverantwortlich für das Attentat.

Der bayerische Verfassungsschutz nimmt direkt Einfluss auf die Ermittlungen. Spuren in die Neonaziszene werden nicht verfolgt, Gutachten und wichtige Beweismittel – darunter eine abgetrennte Hand – verschwinden spurlos.

"Die Ermittlungen wurden von den Behörden blockiert"

Bis heute sind zentrale Fragen zum folgenschwersten Attentat der bundesdeutschen Geschichte ungeklärt. "Gerichtsfest kann man gar nichts sagen, da die Ermittlungstätigkeit von den Behörden auf vielfältige Art und Weise blockiert worden ist, vor allem durch den bayerischen Staatsschutzchef Dr. Hans Langemann", sagt der langjährige BR-Journalist Ulrich Chaussy, der seit Jahrzehnten in Sachen Oktoberfest-Attentat recherchiert. "Das hat eine undurchdringliche Mauer errichtet, hinter die man nicht schauen kann. Tatsache ist – und das ist das Einzige, was man wirklich sagen kann – dass ein aktiver Sympathisant der Wehrsportgruppe Hoffmann am 26. September 1980 die Bombe zur Explosionsstelle gebracht hat." Das sei aber auch schon alles. "Wir wissen nicht, ob er die Bombe gezündet hat, ob er die Bombe gebaut hat, wir wissen nicht, wer bei Gundolf Köhler am Tatabend dabei gewesen ist."

Daran haben auch die neuerlichen Ermittlungen wenig geändert, die die Bundesanwaltschaft im Jahr 2014 in Sachen Wiesn-Attentat aufgenommen hat – nachdem Recherchen von Chaussy und dem Opferanwalt Werner Dietrich immer neue Hinweise auf einen politischen Hintergrund und auf mögliche Hintermänner der Tat hervorgebracht hatten. Zumal sich herausstellte, dass die Asservate des folgenschwersten Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepublik in der Zwischenzeit vernichtet worden sind. Moderne kriminalistische Methoden wie DNA-Analysen können also nicht mehr angewendet werden.

Was wusste der Verfassungsschutz?

Schon bald werden zudem Zweifel daran laut, dass die Bundesanwaltschaft das Oktoberfest-Attentat von 1980 tatsächlich mit allen Mitteln aufklären will. Zwar sichtet die Behörde diverse Unterlagen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, allerdings werden offenbar keine früheren Geheimdienstspitzel aus der Neonaziszene vernommen – obwohl der Verfassungsschutz erwiesenermaßen über V-Leute im Umfeld der Wehrsportgruppe Hoffmann verfügt hat. Wie die Bundesregierung einräumen muss, erstatteten Quellen aus der Wehrsportgruppe Hoffmann allein dem Bundesverfassungsschutz mehr als 140 Mal Bericht.

Vor wenigen Wochen stellte die Bundesanwaltschaft auch ihr zweites Ermittlungsverfahren zum Oktoberfest-Attentat ergebnislos ein. Mögliche Mitverschwörer von Gundolf Köhler sind nicht ermittelt worden. Die Ernsthaftigkeit dieses zweiten Verfahrens erfuhr auf einer Podiumsdiskussion in München dennoch großes Lob von Werner Dietrich. Erstmals stellte die Behörde offiziell fest, dass es sich um einen politisch motivierten Anschlag gehandelt hat. Für die Überlebenden ist das eine kleine Genugtuung, außerdem ist dadurch nun der Weg frei, für eine umfassende finanzielle Entschädigung.

Vorwürfe der Opfer

Verantwortlich für das magere Ergebnis der immerhin fünfeinhalb Jahre andauernden Ermittlungen seien sowohl die Bundesanwaltschaft als auch das bayerische Landeskriminalamt, glaubt Renate Martinez, die am 26. September 1980 schwer verletzt worden ist. Diese hätten nachlässig gearbeitet und Beweise vernichtet. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass bei den wieder aufgenommenen Untersuchungen nichts herauskommen würde, glaubt Hans Roauer, der bis heute zahlreiche Metall-Splitter der Bombe im Körper hat. Zumindest sei die Klarstellung, dass die Tat rechtsextrem motiviert gewesen sei, eine schallende Ohrfeige für die damalige Staatsregierung.

Tatsächlich hat der Freistaat jahrzehntelang einen politischen Hintergrund bezweifelt – erst am 30. Jahrestag des Anschlags räumte Innenminister Joachim Herrmann ein rechtsextremes Motiv des Attentäters ein. Außerdem hatte sich die Staatsregierung lange geweigert, die Betroffenen des Oktoberfest-Attentats umfassend finanziell zu unterstützen. Bayern hat zwar schon 1980 Hilfsgelder zur Verfügung gestellt, ein Großteil der Opfer ging damals jedoch leer aus. Im Anschluss stemmte sich die Staatsregierung jahrelang dagegen, einen Hilfsfonds aufzulegen.

Späte finanzielle Hilfe

Das hat sich jetzt geändert: Kurz vor dem 40. Jahrestag des Anschlags beschloss der Ministerrat, dass der Freistaat 500.000 Euro zur Verfügung stellt für einen gemeinsamen Opferfonds von Bund, Land und Stadt München. Das Bundesjustizministerium steuert ebenfalls eine halbe Million bei, die Stadt München, die erst vor zwei Jahren einen eigenen Fonds geschaffen hat, zahlt weitere 200.000 Euro.

Die Reaktionen auf diesen Hilfsfond sind indes verhalten. Es freue ihn, dass nun auch der Freistaat finanziell helfen wolle, sagt Robert Höckmayr, der als 12-Jähriger bei dem Attentat schwer verletzt worden ist. Es sei aber schon erstaunlich, dass es so lange gedauert habe. Opferanwalt Werner Dietrich, der 16 Betroffene des Wiesn-Attentats vertritt, findet die anvisierte Gesamtsumme des Fonds von 1,2 Millionen Euro völlig unzureichend. Bei über 200 Verletzten, von denen wohl noch weit mehr als 100 am Leben seien, werde das Geld kaum reichen, um körperliche und psychische Folgen des Attentats auszugleichen. Dietrich fordert deshalb, dass auch die Festzeltwirte in den Fonds einzahlen sollen und dass die Überlebenden jetzt schnell und unbürokratisch an ihr Geld kommen. Denn die meisten sind heute zwischen 60 und 90 Jahre alt.