Promi-Gastronom Käfer meldet Ansturm auf Wiesn-Reservierungen

Der Münchner Promi-Gastronom Michael Käfer (64) kann sich vor Buchungen für sein Oktoberfest-Zelt kaum retten. Während sich andere Oktoberfestwirte eher bedeckt halten, ist der Betreiber des Käferzelts deutlich geworden, was das Interesse an einem normalen Oktoberfest anlangt.

Michael Käfer spricht von einem Wahnsinns-Run

"Es ist wirklich mehr als gut, wir haben so viele Reservierungen. Es ist ein Wahnsinns-Run", sagte der Feinkost-Unternehmer der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend bei der Geburtstagsfeier des Publizisten Helmut Markwort in München. Er rechne fest damit, dass das Oktoberfest dieses Jahr wirklich stattfinde. In heutigen Zeiten kannst du nie sagen, dass es 100 Prozent (sicher) ist, aber 99 Prozent würde ich schon sagen."

Oktoberfest bestimmt die Schlagzeilen

Der Prozess über ein Wüstenfest in Dubai, das sich gerne mit dem Namen Oktoberfest schmücken möchte und eben das untersagt bekommen hat, war in der vergangenen Woche Thema. Dann die Gesundheitspolitiker, die wegen der unsicheren Prognose für den Herbst warnen vor einem Oktoberfest ohne Corona-Auflagen, wie der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen, oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Neben Spekulationen über den Bierpreis - die Maß soll unter 14 Euro bleiben - war da noch ein Verfahren, und zwar genau über Reservierungen.

Urteil über Wiesn-Reservierungen soll im Juni kommen

Das Oberlandesgericht (OLG) München will seine Entscheidung in einem Rechtsstreit um Oktoberfest-Reservierungen Ende Juni bekannt geben. Die Streitparteien haben noch bis zum 9. Juni Zeit, sich zu dem Verfahren zu äußern, teilte ein Gerichtssprecher nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag mit.

Das Gericht musste sich in der mündlichen Verhandlung, in der es nach Angaben des Sprechers keine Beweisaufnahme gab, mit der Frage beschäftigen, ob der Handel mit Tischreservierungen "im Wege des Zweitmarkts" zulässig ist oder nicht. Die Betreiber des Festzeltes "Ochsenbraterei" haben einen Händler nämlich verklagt, weil er Reservierungen ihn ihrem Zelt anbot.

Umstrittener Handel im Internet

Das Landgericht München I hatte der Klage stattgegeben in der ersten Instanz. Der Händler ging dagegen in Berufung. Nach Gerichtsangaben ist es der erste in einer Reihe ähnlicher Fälle, der nun in zweiter Instanz obergerichtlich behandelt wird. Der Termin für die Entscheidung wurde auf den 23. Juni bestimmt.

Tische in Oktoberfestzelten sind begehrt, und das machen sich auch Online-Händler zunutze: Sie bieten Reservierungen zu teils horrenden Preisen an. Die Wirtin der "Ochsenbraterei" hatte deshalb geklagt - und vor dem Landgericht München I in erster Instanz Recht bekommen und gegen eine Eventagentur gewonnen.

Die Agentur mit Sitz in München und Chemnitz hatte die Tische zu hohen Preisen im Internet offeriert. Gewinnt die "Ochsenbraterei", dann darf das Portal solche Reservierungen für das Wiesnzelt nicht mehr anbieten. Andernfalls drohen nach den Worten einer Gerichtssprecherin Ordnungsgeld oder gar Ordnungshaft.

Käferzelt eines der "kleinen" Zelte mit großen Namen

Käfer betreibt auf der Wiesn das Käferzelt, in dem sich stets die versammelte Prominenz blicken lässt. Dabei gehört es eher zu den kleinen Zelten, mit gut 1.000 Plätzen in der Wiens-Schänke. Darüber hinaus bietet Käfer Plätze im überdachten Freisitz und im Garten draußen. Große Zelte wie die Augustiner-Festhalle mit 6.000 Plätzen, oder die Ochsenbraterei mit 5.900 Plätzen innen, haben bisher noch keine Buchungszahlen bekannt gegeben.

Oktoberfest 2022 ohne Auflagen

Nach zwei Absagen wegen Corona will die Stadt München das größte Volksfest der Welt ab 17. September wieder ausrichten - ohne Corona-Beschränkungen. Früher, später, länger: Nach zwei Jahren Corona-Pause sollen die Besucher heuer besonders viel Oktoberfest bekommen, denn Fahrgeschäfte und Buden dürfen um 9 Uhr öffnen. Auf der "Oidn Wiesn" müssen die Zelte erst um 22.30 Uhr schließen, also eine Stunde später als bisher. Die Sperrstunde der Zelte auf der großen Wiesn ist um 23.30 Uhr.