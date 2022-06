Reiter zu Oktoberfest: Zwischen Personalmangel und Corona

Am 17. September soll bei der Wiesn nach zwei Jahren Corona-Pause wieder angezapft werden - das ist der Plan. Doch die Oktoberfest-Wirte suchen immer noch händeringend nach Personal. Einige lägen dem Vernehmen nach "noch nicht bei 100 Prozent", sondern "eher so in der Mitte", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Abend in München.

Im Hotel- und Gastgewerbe sind derzeit so viele Stellen unbesetzt, wie lange nicht. Rund zehn Prozent weniger Arbeitskräfte in der Branche gibt es bayernweit, so der bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Weil viele aus Altersgründen aufgehört haben und weil der Nachwuchs fehlt.

OB Reiter spricht von "niederschmetternden Zahlen"

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung sprach Reiter von "niederschmetternden Zahlen". Freilich liege das Hauptaugenmerk inzwischen nicht mehr auf der Sieben-Tage-Inzidenz, sondern auf der Belastung der Krankenhäuser. Er hoffe jedenfalls, dass man das Thema Oktoberfest "nicht noch kurzfristig diskutieren" müsse.

Anders als in den vergangenen beiden Jahren baut sich heuer jedoch eine Corona-Sommerwelle auf. Zuletzt stieg der bayerische Inzidenzwert auf 564 (Stand; 28. Juni 2022, RKI-Dashboard). In München liegt die Inzidenz derzeit bei knapp 590. Beim bisherigen Höhepunkt Ende März lag die bayernweite Sieben-Tage-Inzidenz bei rund 2.200. Experten erwarten für den Herbst eine noch höhere Inzidenz und gehen davon aus, dass wieder mehr Menschen mit Covid-19 in den Kliniken behandelt werden müssen. Bereits jetzt warnen Kliniken vor einer Versorgungskrise.