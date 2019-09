Oktoberfest 2019: Mehr Sicherheit für die Wiesn

Gut eine Woche vor dem Oktoberfest haben Bahn und Bundespolizei am Freitagvormittag darüber informiert, wie sie die Wiesn in diesem Jahr sicherer machen wollen.

Lenkung der Besucherströme zur Wiesn

Rund 60 Prozent aller Festbesucher kommen laut Bahn aus dem S-Bahn-Netz München, rund 13 Prozent aus dem übrigen Bayern. Während der gesamten Wiesn-Zeit soll es deshalb etwa 500 zusätzliche S-Bahn-Fahrten geben. Der 20-Minuten-Takt auf der Stammstrecke soll zudem bis nach Mitternacht verlängert werden. Die DB rechnet mit rund drei Millionen zusätzlichen Fahrgästen. Allein mit der S-Bahn München reisen demnach gut 100.000 Menschen mehr am Tag. Insgesamt sind damit im S-Bahn-Netz bis zu 940.000 Fahrgäste täglich unterwegs. Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Bundespolizei und Bahn soll auch heuer wieder für eine ruhige An- und Abreise sorgen.

Bahnmitarbeiter tragen Bodycams beim Oktoberfest

Mit dem Einsatz von Bodycams habe man gute Erfahrungen sammeln können, so der Leiter von DB Sicherheit. Die Übergriffe auf Kollegen seien seitdem zurückgegangen. Erstmals soll es in diesem Jahr eine Mobile Unterstützungsgruppe geben. Speziell auf Deeskalation geschulte Mitarbeiter sollen an den S-Bahnhöfen stets als Gruppe auftreten und brenzlige Situationen wie Schlägereien schnell klären. Dieses Konzept ist ein Teil des beim Berliner Sicherheitsgipfel zwischen Bund, Bahn und Polizei vereinbarten Maßnahmenpaketes.

Bundespolizei ist bestens gerüstet

Der Leiter der Bundespolizeiinspektion München, Jürgen Vanselow, sagt mit Blick auf die Wiesn: "Wir sind sehr gut aufgestellt." Erneut soll das sogenannte Partymobil, ein Lautsprecherwagen der Bundespolizei, auf der Hackerbrücke mittels Durchsagen die Besucherströme lenken, aber auch mit Wiesn-Partymusik auf ganz andere Art zur Deeskalation beitragen.

Keine Luftballons mit Alu-Beschichtung auf der Wiesn

Vor dem Oktoberfest weist die Bahn noch einmal darauf hin, dass die Mitnahme von Alu-beschichteten Luftballonen verboten ist. Sie könnten vor allem in den Tunnelstationen der Stammstrecke bei Berührung mit der Oberleitung den Bahn-Verkehr zum Erliegen bringen.