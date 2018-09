Oktoberfest 2018: Das ist neu auf der Wiesn

Beim traditionellen Wiesn-Rundgang wurden am Donnerstag die Neuheiten beim Münchner Oktoberfest präsentiert: Beim "Chaos-Pendel" zum Beispiel sitzt man in einer Kabine, die sich an einem Propeller im Kreis und um sich selbst dreht und in der Rotation nochmal beschleunigt wird. Da hat sogar Bürgermeister Josef Schmid gekniffen. Das sei "too much for me", erklärte er.

Wellenflieger für Wiesn-Romantiker

Für weniger Mutige gibt es zum Beispiel den "Wellenflieger" – ein neues Karussell auch für Romantiker, wie es heißt. Ebenfalls neu: In "Pitts Todeswand" werden erstmals nicht nur Motorräder fahren, sondern auch ein E-Bike.

Zelte werden eingerichtet

Erst einmal läuft aber noch der Endspurt beim Aufbau. Die Wirte müssen die Zelte noch fertig einrichten. Das sei Routine, sagt Sprecher Peter Inselkammer, aber bis Freitag müssten auch noch die Mitarbeiter eingewiesen werden. Allein in seinem Zelt sind es 350. Aber bis Samstag werden auch heuer wieder alle wissen, wie es läuft.