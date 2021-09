Oktober ohne Fest: Schausteller in der Krise

Ratlosigkeit, Wut, Existenzsorgen. Seit über 18 Monaten können Schausteller ihren Beruf nicht mehr wie früher ausüben. Und: Sie haben bislang auch keine Perspektive. Dabei hatten sich viele bis zuletzt an die Hoffnung geklammert, dass die Wiesn im zweiten Jahr der Pandemie wieder stattfinden könnte. Doch dann kam am 3. Mai die Absage.

Rund sechs Millionen Besucher zieht das Oktoberfest jedes Jahr an. Und es ist auch eine Jobmaschine für 13.000 Beschäftigte, nicht nur für Schausteller eine riesige Einnahmequelle, sondern auch für die Stadt ein gigantischer Wirtschaftsfaktor. Die Absage bedeutet einen Ausfall von rund 1,23 Milliarden Euro.

5.300 Schaustellerfamilien ohne Arbeit

Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie standen Großveranstaltungen ganz oben auf der schwarzen Liste der Politiker. Partys und Volksfeste zählte Gesundheitsminister Jens Spahn ganz offen zu den Dingen, die sicherlich "als letztes wieder möglich sein werden." Eine Aussage, die eine ganze Branche in Unruhe versetzt hat: 5.300 Schaustellerfamilien gibt es in Deutschland – und die sind auf rund 10.000 Volksfesten im Jahr unterwegs. Die Wohnwagen, Fahrgeschäfte und Buden sind eingemottet. Das Vermögen der Schausteller steckt häufig komplett im Geschäft, doch egal wie teuer und groß die auch sind – ohne Volksfeste sind sie nichts wert.

Finanziell und psychisch am Ende

Die Schausteller plagen große finanzielle Sorgen: Manch einer hat sich bereits seine Lebensversicherung auszahlen lassen, Budenbesitzer haben versucht, ihre Waren online zu verkaufen. Die Gelder vom Staat – Sofort- und Überbrückungshilfen - decken, wenn überhaupt, nur die betrieblichen Fixkosten.

Für die persönlichen Lebenshaltungskosten können Schausteller Hartz IV beantragen. Aber sie wollen arbeiten, nicht von staatlicher Unterstützung leben. Über das Wirtschaftliche hinaus leiden die Schausteller psychisch: Es fehlen der Trubel, das Umherziehen, die Kollegen, die Kunden.

"Wir wollen arbeiten. Wir wollen nicht daheimsitzen und aus dem Fenster schauen oder einen Hof fegen oder Lkws waschen. Das bringt uns alles nichts. Wir wollen unter den gegebenen Hygienevorschriften unseren Beruf so gut es geht ausführen." Egon Kaiser, Schausteller

Schausteller: Alternativen gesucht

Doch was gibt es für Möglichkeiten? Lorenz Kalb, der Chef des Süddeutschen Schaustellerverbands tüftelte über ein Jahr an einem Hygienekonzept für einen temporären Freizeitpark, der auf dem Volksfestplatz in Nürnberg stattfinden soll.

Der Plan: Der Platz würde nur zu zwei Dritteln bebaut und komplett umzäunt. Zwischen den Geschäften drei Meter Platz, die Straßen deutlich breiter als normal, Einbahnstraßenregelung. Und: Er soll ausschließlich auf Attraktionen für Familien ausgerichtet sein, kein Bierzelt, keine Party. Und tatsächlich – es hat funktioniert: Das "Nürnbärland" wird als Freizeitpark eingestuft und hat über den Sommer an insgesamt elf Wochenenden geöffnet. Ein erster Erfolg.

Auch in München geht ein bisschen was

Auch die Münchner Schausteller hatten die Hoffnung, dass sie in diesem Jahr erneut von der Stadt unterstützt werden – mit dem 'Sommer in der Stadt‘, dem letztjährigen Ersatzprogramm für das Oktoberfest in München. Und tatsächlich konnten sie auch heuer ihre Fahrgeschäfte aufbauen – am Königsplatz, auf dem Olympiagelände und auf der Theresienwiese.

Dennoch: Ein Tropfen auf den heißen Stein. Schausteller hoffen nun inständig auf die Weihnachtsmärkte. Sie machen inzwischen 20 bis 30 Prozent ihres Jahresumsatzes aus. Aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium ist Ende August zu hören, dass die Weihnachtsmärkte dieses Jahr, unter Hygieneschutz, grundsätzlich wieder stattfinden können.

Volksfeste im Ausland

Doch längst nicht alle Schausteller können bei den heimischen Alternativveranstaltungen dabei sein. Dann vielleicht doch lieber weggehen mit den großen Festen ins Ausland? Kurz vor der offiziellen Absage der Wiesn 2021 sorgte eine Schlagzeile für höchste Aufregung: "Das Oktoberfest soll jetzt in Dubai stattfinden", Startschuss: 7. Oktober.

30 internationale Festzelte soll es in Dubai geben, etwa 600 Fahrgeschäfte sind vorgesehen – das Interesse der Schausteller und Wirte sei groß, wie die Veranstalter im Vorfeld berichten. In Bayern herrscht bei Schaustellern und Wirten jedoch große Zurückhaltung.

Es soll das größte Oktoberfest der Welt werden, hieß es noch im April im Werbevideo der Veranstalter. Die Stadt München fand diese Pläne ziemlich dreist – obwohl es schon an die 2.000 Oktoberfeste weltweit gibt. Aber in diesem Fall, so die Stadt, werde ein falscher Eindruck erweckt: dass nämlich das Münchner Oktoberfest in Pandemiezeiten nach Dubai verlagert werde. Das wollte sie nicht hinnehmen, zumal sie seit 2016 versucht, die Marke Oktoberfest schützen zu lassen – im September 2021 sollte das schließlich auch gelingen.

"Oktoberfest" in Dubai wird verschoben

München klagt im Frühjahr gegen das Dubai-Oktoberfest. Die Anklage lautet: Rufausbeutung und unlauterer Wettbewerb. Das Gericht entscheidet: Alles, was suggeriert, das Münchner Oktoberfest würde in Dubai stattfinden, ist verboten.

Der Slogan "Oktoberfest goes Dubai" verschwindet von der Homepage der Veranstalter. Doch das Fest in Dubai muss letztlich verschoben werden: Die Delta-Variante hat in allen Regionen der Welt zugenommen, die Sicherheit auf einem Volksfest kann so auch in Dubai nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden. Ob es eventuell im Oktober 2022 stattfinden wird, ist noch völlig unklar.

Wie geht’s weiter mit den Volksfesten in Bayern?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Ende August verkündet, dass grundsätzlich alle Veranstaltungen wieder möglich sind - bei Kultur, bei Sport, Freizeit, Bädern, Messen, Bibliotheken, Seilbahnen, Schiffen, Erwachsenenbildung. Und dennoch: Volksfeste bleiben in Bayern weiterhin untersagt.

Dagegen dürfen Messen mit 50.000 Besuchern unter der 3G-Regel aber wieder stattfinden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, fährt Bayern hier einen strengeren Kurs. Die Schaustellerbranche ist fassungslos.

Oktoberfest 2022? Noch nicht konkret...

Am Institut für Virologie der LMU München heißt es, dass man klar unterscheiden müsse: Feste im Freien und unter Hygieneschutz seien eher unproblematisch, während Feste im Bierzelt ein erhöhtes Infektionsrisiko darstellen würden.

Und das Oktoberfest? Die Stadt antwortet auf Nachfrage Ende August: Man arbeite an Konzepten für ein Oktoberfest 2022. Konkrete Pläne lägen aber noch nicht vor.