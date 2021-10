Ohrfeigen auf Augsburger Schulhöfen wegen "Squid Game"-Hype

An Augsburger Schulen ist es wegen der Netflix-Serie "Squid-Games" zu Auseinandersetzungen zwischen Schülern gekommen. "Wir beobachten, dass Kinder die Spiele aus der Serie nachspielen. Dabei werden dann Schüler geohrfeigt oder beschimpft", berichtet Michaela Zipper, Medienpädagogische Beratung des Schulamts.

"Kinder können nicht abschätzen, welche seelischen Folgen das anrichtet", sorgte sich die Lehrerin. Obwohl die Serie erst ab 16 Jahren freigegeben sei, werde sie bereits von Grundschulkindern gesehen. "Es kursieren unter Schülern für solche Spiele auch schon sogenannte Einladungskarten, wie sie auch in der Serie vorkommen", so Zipper weiter. "Es wurden deswegen auch schon Elternbriefe verschickt, doch das bringt nichts, weil manche Eltern das nicht verstehen."

TikTok und Instagram machen es vor

Problematisch sei, dass inzwischen auf TikTok oder Instagram Kinder-Nachahmungen der Serien-Spiele zu sehen seien. "Das regt natürlich zur Nachahmung an", so Zipper. Inzwischen hätten sich viele Lehrerinnen und Lehrer an die Schulbehörde gewandt. Die reagiert nun mit zwei Sondersprechstunden, in denen Tipps zum Umgang mit dem Phänomen gegeben werden: "Eltern können beispielsweise einen Kinder-Account einrichten und den Erwachsenen-Account mit einem Pin sperren. Und wir wollen vermitteln, wie man mit Kindern über die Serie sprechen kann. Denn verbieten bringt gar nichts. Das reizt die Kinder nur noch mehr."

Die Ohrfeige ersetzt den Tod

Grundlage der Serien-Wettkämpfe sind traditionelle Kinderspiele wie "Ochs am Berg": Jemand steht von den Mitspielern abgewandt und zählt laut vor sich hin, bevor er sich abrupt umdreht. Die anderen haben sich heimlich herangepirscht und müssen nun versteinert stehenbleiben. Wer sich bewegt, ist raus. In der Netflix-Serie muss der Verlierer sterben, auf dem Schulhof wird dies nun mit einer Ohrfeige nachgespielt.

Auch die Augsburger Polizei beschäftigt das Phänomen inzwischen: Neben den Einladungskarten, die unter Kindern verteilt werden, sind an mindestens drei Grund- und Mittelschulen professionelle Einladungskarten gefunden worden.

Augsburger Polizei ermittelt

Auf diesen Karten war ein QR-Code abgedruckt, der auf eine Website verlinkt, auf der ein Countdown läuft, erklärt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf BR-Anfrage. Schüler würden sich wegen der Karten Sorgen machen, dass an den Schulen nun etwas passieren könnte. Besorgte Eltern und Angestellte der Schulen hätten sich daraufhin an die Polizei gewandt.

Die Polizei konnte Verantwortlichen ermitteln, es handelte sich um junge Männer, die mit den Karten eine Werbe-Kampagne starten wollten. "Die haben sich nichts dabei gedacht", erklärte das Polizeipräsidium. "Wir haben den jungen Männern aber klargemacht, dass das nicht geht. Wenn Menschen geängstigt werden, müssen wir tätig werden", so die Polizei weiter.

Gegen die jungen Männer läuft nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, da sie auf den Karten bzw. der Website nicht dargelegt haben, wer hinter der Aktion steht. Das Pressegesetz schreibt ein Impressum bei Druckwerken aber vor.

Probleme auf Schulhöfen auch in anderen Ländern

"Squid Game" ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. In neun Folgen wird die Geschichte von knapp 500 Menschen erzählt, die sich alle hoch verschuldet haben. Sie treten in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Doch der makabre Wettbewerb lässt keine zweite Chance zu: Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird umgehend getötet.

Der Hype hat sich unter Kindern und Jugendlichen in vielen Ländern schnell verbreitet. Unter anderem in Schweden, Belgien, England und Italien gab es bereits Prügeleien an den Schulen. Das Bayerische Landeskriminalamt beobachtet die Lage und prüft präventive Maßnahmen, zu denen vielleicht auch das Kultusministerium hinzugezogen werden soll.