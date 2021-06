Ohnmächtig am Steuer: Müllwagen fährt in Restaurant in Karlsfeld

Glück im Unglück hatte ein Müllwagenfahrer gestern Vormittag in Karlsfeld im Kreis Dachau. Während der Fahrt mit dem Müllwagen wurde dem 41-Jährigen plötzlich schwarz vor Augen und er wurde kurzzeitig am Steuer bewusstlos. Als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam es zu einem Unfall.

Schild, Baum und Restaurant-Fassade gerammt

Der Müllwagenfahrer fuhr erst ein Verkehrsschild und einen Baum um und kam schließlich in der Fassade eines asiatischen Restaurants in Karlsfeld zum Stehen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hielten sich zum Zeitpunkt des Unfalls zum Glück keine Menschen in dem Lokal auf.

Fahrer und Beifahrer nur leicht verletzt

Der Müllwagenfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein 35-jähriger Beifahrer konnte vor Ort behandelt werden.