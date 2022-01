Ohne Zuschauer? Biathlon-EM im Bayerischen Wald startet

Am Montag beginnen mit den Anreisen der Teams und ersten inoffiziellen Trainingseinheiten die "IBU Offenen Europameisterschaften Biathlon 2022" im Biathlon-Stadion am Großen Arbersee im Bayerischen Wald. Sie dauern bis zum 30. Januar. Die eigentlichen Wettkämpfe beginnen am Mittwoch.

3G plus für alle Sportler

Erwartet werden Sportlerinnen und Sportler mit ihren Teams aus 38 Nationen, insgesamt rund 500 Menschen. Die Corona-Auflagen sind streng: Alle Teilnehmer brauchen unabhängig von ihrem Geimpften- oder Genesenenstatus einen aktuellen negativen PCR-Test bei der Anreise. Zunächst sollte 2G plus im Stadion gelten. Nun gilt 3G plus. Grund dafür ist vor allem, dass einige Sportler aus Ostblockstaaten mit Impfstoffen wie etwa Sputnik geimpft sind, die keine EU-Zulassung haben. Das hat das Organisationskomitee bekanntgegeben. Damit würden diese Sportler in Deutschland als ungeimpft gelten. Deshalb hat man sich nun zusammen mit dem Landratsamt Regen auf 3G plus geeinigt. Die Betroffenen brauchen dann alle 48 Stunden einen negativen PCR-Test.

Über Zuschauer wird noch entschieden

Bisher gilt, dass die Wettkämpfe komplett ohne Zuschauer stattfinden. Hier hofft man jedoch auf die Bayerische Staatsregierung, die heute über eventuelle Lockerungen für Sportveranstaltungen entscheidet. Dann könnten vielleicht auch für die Biathlon-Europameisterschaften im Bayerischen Wald Zuschauer erlaubt werden. Das Organisationskomitee geht davon aus, dass das eventuell ab Freitag gelten wird, wenn es denn gelockert wird, und für Zuschauer 2G plus gelten könnte. Wie viele Zuschauer dann in das Stadion dürfen, sei aber noch offen.

Biathleten aus Südamerika dabei

Aus den deutschen Kadern nehmen Maren Hammerschmidt, Janina Hettich, Franziska Hildebrand, Marion Wiesensarter, Lucas Fratscher, Philipp Horn und Justus Strelow teil. "Die internationale Konkurrenz wartet mit den Norwegern Johannes Dale und Karoline Offigstad Knotten auf", so das Organisationskomitee, "die bereits Weltcup-Erfahrung aus Östersund, Hochfilzen und Oberhof mitbringen". Erwartet werden auch der Russe Anton Babikov, die Gasparin-Schwestern aus der Schweiz und die Schwedin Johanna Skokttheim. Als Biathlon-Exoten gelten Teilnehmer aus Argentinien und Brasilien.