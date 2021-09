Ohne Wasser: Polizei stoppt illegalen Welpentransport

Die Polizei hat auf der A6 bei Herrieden einen illegalen Welpentransport gestoppt, der gleichzeitig noch unerlaubterweise gewerblich Fahrgäste beförderte. Wie die Verkehrspolizei Ansbach mitteilt, kontrollierten Beamten am Donnerstagmittag zunächst einen Kleinbus mit acht Insassen. Die Polizisten entdeckten dabei einen Hundewelpen der Rasse Malteser, den einer der Insassen in einer Transportbox mitführte.

Transportbox war "völlig verkotet"

Die Box war demnach völlig verkotet, der kleine Hund hatte kein Wasser und kein geeignetes Futter. Eine hinzugezogene Tierärztin stellte fest, dass der Welpe erst drei bis vier Wochen alt und damit zu jung zum Verkauf war. Der Hundebesitzer legte einen EU-Heimtierausweis vor, der sich aber als gefälscht entpuppte. Der Welpe könne aufgrund seines Alters die aufgeführten Impfungen noch gar nicht erhalten haben, so die Polizei. Zudem sei auch die gesetzliche Quarantänedauer nicht eingehalten worden.

Polizei ermittelt gegen Fahrer

Deshalb wurde gegen den Mann ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer und der Beifahrer aus Rumänien ihre sechs Fahrgäste an Bord nach England bringen wollten. Allerdings hatten die beiden Fahrer keine Lizenz zur Personenbeförderung. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Das brutale Geschäft mit dem Hundeblick

Das Geschäft mit Hundewelpen boomt. vor allem während der Corona-Krise. Doch viele Tiere stammen aus illegalen Zuchtstationen in Bulgarien oder Serbien. Ein brutales Geschäft, das viele der Welpen oder ihre Mütter nicht überleben. Das zeigten Recherchen des ARD-Weltspiegels. Tierschützer raten deswegen dazu, Tiere nur bei zugelassenen Züchtern zu kaufen und appellieren so an das Verantwortungsbewusstsein aller Hundekäufer.