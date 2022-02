Ohne Unterbrechung: Radweg von Bamberg nach Nürnberg geplant

13 Kommunen und drei Landkreise haben einen Arbeitskreis gebildet, um einen Metropolradweg von Bamberg nach Nürnberg auf den Weg zu bringen. Unter der Federführung des Landkreises Bamberg soll nun eine Realisierbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Dadurch soll die beste Route für die 65 Kilometer lange Strecke ermittelt werden.

Radweg entlang des Main-Donau-Kanals

Geplant ist eine Führung entlang des Main-Donau-Kanals. Anschlüsse an bestehende Radwegenetze sollen dabei berücksichtigt werden. Wichtig ist dem Arbeitskreis eine Strecke durch das landschaftlich reizvolle Regnitztal. Gedacht ist der neue Metropolweg für Freizeitradler, aber auch für Berufspendler, die so vermehrt aufs Rad umsteigen und damit einen Beitrag zur Verkehrswende beitragen sollen. "Wer einmal das tolle Regnitztal mit dem Rad entdeckt hat, wird immer wieder diese Route befahren wollen", so Johann Kalb, Landrat im Landkreis Bamberg. Deswegen sei auch ein hoher Standard bei der Erstellung des Radweges geplant mit ausreichend breiter und komfortabler Wegführung.

Planungsbüros im Sommer vor Ort

Zwei Planungsbüros werden nun mit der Erstellung der Studie beauftragt. Im Sommer ist eine detaillierte Bestandsaufnahme und Befahrung vor Ort geplant, bei der die in Frage kommenden Routen genau analysiert und bewertet werden. "Das Projekt hat Modellcharakter, da wichtige fachliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Zum Beispiel, wie praxisnah der Qualitätsstandard einer Radhauptverbindung für eine so lange Strecke ist", erklärt Projektleiter Markus Hammrich vom Landratsamt Bamberg.