Ohne Stift und Papier – digitaler Schulalltag in Neuendettelsau

Mathebuch, dazu das für Deutsch, Englisch, Bio, am besten noch ein dicker Weltatlas und Hefte sowieso – ein Schulranzen kann ganz schön schwer werden. Für rund 100 Schülerinnen und Schüler einer Neuendettelsauer Realschule ist das Geschichte. Sie nehmen seit Jahresbeginn nur noch eins mit: ihr Tablet.

Tablet ersetzt Stift und Papier

Die Tablets fassen die Hefte aller Fächer zusammen. Arbeitsblätter können abfotografiert und beschriftet werden, Hefteinträge getippt oder mit dem digitalen Stift geschrieben werden. Sogar einige Schulbücher gibt es bereits in digitaler Form. Und: Alles, was sich auf den Tablets abspielt, kann einfach auf das White-Board, die digitale Tafel, projiziert werden. "Man kann dann Hausaufgaben auch direkt korrigieren und Präsentationen werden darüber gehalten. Das ist einfach viel schneller", sagt Zehntklässler Magnus. Auch Lehrerin Christine Hauser ist begeistert: "Ab dem Verbinden kann ich loslegen." Dabei sei egal, ob sie Hefteinträge, Videos oder Tonaufnahmen im Unterricht zeigen will.

Ab der 7. Klasse

Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangstufe können sich für den Unterricht mit Tablets anmelden. Gekauft werden müssen die Geräte von den Eltern, allerdings gibt es Zuschüsse von der Schule. Ein Drittel sind bereits dabei, diese Resonanz begeistert Schulleiterin Gerda Seitzinger-Bürkel. Weitere Anmeldungen folgen. Dass die Lehrkräfte mitspielen und auch so viele Eltern dabei sind, sei nicht selbstverständlich.

Corona hat Schritt befeuert

Möglich macht diesen großen Fortschritt in Sachen Digitalisierung der Träger der Realschule, Diakoneo. Das Sozialunternehmen hat die Klassenzimmer mit Whiteboards und die Lehrkräfte schon vergangenes Jahr mit iPads ausgestattet. Corona hat diesen Schritt befeuert, sagt die Schulleiterin. Vieles wirkte vor der Pandemie schwierig, man hatte Bedenken mit dem Datenschutz, man war unmotiviert, aber nun sei dieser Schritt fast ein Muss.

Nettikette und Regeln

Ein Tablet im Unterricht – da fällt vielen Schülerinnen und Schülern auch Blödsinn ein. In der Laurentius Realschule gilt daher: Das Tablet ist nur für Unterrichtszwecke zugelassen, sonst ist es weg. Gleichzeitig gilt eine "Netiquette", also Regeln im Umgang mit dem Gerät. So sollen zum Beispiel keine Fotos oder ähnliches von Mitschülerinnen und -schülern gemacht und verbreitet werden.

Keine reine Tablet-Klasse

Wer ein Tablet im Unterricht nutzt, muss nicht in eine extra Klasse, erklärt Lehrer Michael Enz. Gleichzeitig sollen aber Schülerinnen und Schüler, die kein Tablet haben, keine Nachteile erfahren. Sie bekommen ihre Arbeitsblätter weiterhin in Papierform und Hefteinträge werden einfach analog mitgeschrieben.

Grenzen des Tablets

Eine Sache werde sich aber so schnell nicht ändern, gibt Michael Enz zu: Prüfungen werden weiterhin mit Stift auf Papier geschrieben. Auch Tablet-Schülerin Hannah nutzt bei Geometrie lieber ihr Heft, denn mit einem Zirkel lässt es sich analog dann doch besser zeichnen.