Ohne Stamm - 19 Unterfranken im neuen Landtag

Die CSU holte neun Direktmandate, die Grünen eines (Würzburg Stadt). Die Wahlbeteiligung lag bei 72,4 Prozent.

Über ein Direktmandat in den Landtag eingezogen sind Winfried Bausback (CSU) aus Aschaffenburg, Barbara Becker (CSU) aus Wiesenbronn, Gerhard Eck (CSU) aus Donnersdorf, Partick Friedl (Bündnis 90/Die Grünen), Judith Gerlach (CSU) aus Weibersbrunn, Sandro Kirchner (CSU) Burkardroth, Manfred Ländner (CSU) aus Kürnach, Berthold Rüth (CSU) aus Eschau, Thorsten Schwab (CSU) aus Hafenlohr und Steffen Vogel (CSU) aus Theres.

Über die Listen konnten neun Abgeordnete in den Landtag einziehen. Laut der aktuellen Tabelle des Landeswahlleiters (Stand 15.10.18, 1.51 Uhr) gehört die bisherige Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) dem neuen Landtag nicht mehr an, da die CSU neben den Direktmandaten keinen weiteren Abgeordneten über die Liste in den Landtag schicken kann.