31.05.2019, 13:27 Uhr

Ohne Not: Berliner belegt in München zwei Sozialwohnungen

Ein Mann, der offiziell in Berlin gemeldet ist, hat in München zwei Sozialwohnungen gemietet. Das Amtsgericht hat ihn verurteilt, eine Wohnung zu räumen, in der er überhaupt nicht wohnte. Das Verfahren wegen seiner zweiten Sozialwohnung läuft noch.