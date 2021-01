Ohne Messe: Fränkische Spielwarenhändler in Corona-Zeiten

Im vergangenen Jahr kamen um diese Jahreszeit noch zehntausende Besucher in die Nürnberger Messehallen, um sich über die neuesten Spielzeug-Trends zu informieren. Heuer ist alles anders: Die weltweit größte und wichtigste Spielwarenmesse der Welt wurde für Januar abgesagt.

Kundenkontakt: Spielwarenhersteller setzen auf digitale Lösungen

Die Spielwarenhersteller- und Händler, die hier in der Regel ihre Produkte anpreisen, müssen umdisponieren. Sie setzen auf digitale Lösungen, um bei Händlern und Partnern zu punkten. Verena Bammert ist Marketing-Chefin der Haba Group im oberfränkischen Bad Rodach und hat mit ihrem Team eine virtuelle Plattform im Stile einer eigenen kleinen Online-Messe entwickelt. Dazu gehören unter anderem Produktvideos, die über Neuheiten informieren sollen, Hintergrundgeschichten liefern, Live-Chats anbieten und auch ein virtuelles Café.

Haba Group in Bad Rodach will analoges mit digitalem Spielen vereinen

Auch wenn der Trend hin zum Digitalen geht, beruft sich die Haba Group in erster Linie auf ihre Stärken und setzt vor allem auf haptisches, analoges Spielen. Dadurch sollen bei Kindern zunächst die Grundkompetenzen für digitales Spielen geschaffen werden, sagt Verena Bammert: "Für uns ist es einfach wichtig, keine Gadgets oder blinkende Smart Toys zu entwickeln, sondern auf pädagogische Gesamtkonzepte Wert zu legen und ein Verständnis von Algorithmen und Technologie zu schaffen, und das in Kombination von analogen und digitalen Spielen gemeinsam."

Die Corona-Pandemie habe der Haba Group nicht allzu sehr geschadet, und auch für die Zukunft ist Verena Bammert optimistisch.

Fürther Simba Dickie Group mit steigendem Umsatz trotz Corona-Krise

Genauso wie Florian Sieber, Geschäftsführer der Simba Dickie Group mit Sitz in Fürth. Das Unternehmen konnte im Corona-Jahr 2020 mit gut 700 Millionen Euro sogar einen leichten Umsatzzuwachs verzeichnen. Dabei haben sich die Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen stark darauf ausgewirkt, was bei den Kunden gefragt war, sagt Florian Sieber: "Das waren insbesondere die Brettspiele, es waren viele Hobby-Themen, auch für Erwachsene, also sowas wie Malen nach Zahlen: da hat sich der Umsatz bei uns verdoppelt." Aber auch Outdoor-Produkte hätten eine wichtige Rolle gespielt: Rutschen, Spielhäuser, eben alles, womit man die Kinder auch im Garten beschäftigen kann, sei sehr beliebt gewesen, so Sieber. "Generell waren Spielzeuge, die einen langen Beschäftigungswert haben, hoch im Kurs."

Fokus liegt auf der Zeit nach der Pandemie

Dennoch orientiert sich die Simba Dickie Group bei der Produktentwicklung nicht an den Corona-bedingten Spielzeugtrends, sondern blickt bereits auf die Zeit nach der Pandemie. Das Unternehmen will in Zukunft die eigenen Marken stärken, verrät Florian Sieber, die Marke Dickie Toys feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag: "Hier haben wir extrem viele neue Produkte im Fahrzeugbereich gemacht, also Polizeiautos, Feuerwehrautos, aber auch ferngesteuerte Autos. Neu dazugekommen ist eine Lizenz, und zwar von Nintendo: Super Mario. Da haben wir jetzt bei Simba die gesamte Plüschlinie im Programm."

Auch die Simba Dickie Group legt großen Wert darauf, ihre Kunden und Partner online zu erreichen. Hierfür hat die Firma Videos von Produktneuheiten in verschiedenen Sprachen produziert und im Netz zur Verfügung gestellt.

Nürnberger Spielwarenmesse im Sommer kommt für viele zu spät

Der vorerst neue Termin für die Nürnberger Spielwarenmesse ist für Juli angesetzt. Für das Fürther Unternehmen ist das aber keine Option mehr, Geschäfte zu machen, sagt Geschäftsführer Sieber. Die Verantwortlichen müssten jetzt die Produkte vorstellen, die sie dieses Jahr an Weihnachten in den Markt bringen wollen. "Und da ist Juli einfach viel zu spät", resümiert Sieber, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Simba Dickie Group im kommenden Jahr bestimmt wieder an der Spielwarenmesse teilnehmen wird, sofern sie im Januar stattfinden kann.

Sommertermin nicht für alle Firmen schlecht

Zu dem Sommertermin fügt er hinzu: "Es gibt auch andere Firmen, für die ist der Termin im Juli relevant. Speziell die Firmen, die stark im Sommer sind, die müssen ihre Produkte ja auch schon ein Jahr vorher vorstellen, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Firmen den Termin auch gut nutzen können." Dementsprechend sei der Termin im Juli zumindest nicht für alle ungünstig.