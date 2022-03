Ohne Maske an die Schießbude? Gögginger Frühlingsfest beginnt

Offiziell wird das Gögginger Frühlingsfest um 17 Uhr mit dem Bieranstich eröffnet, Autoscooter, Kinderkarussell, Schießbude und und Co. starten bereits etwas früher. 1.800 Leute passen rein ins Zelt an der Pfarrer-Bogner-Straße, aber nur, wer den 2G-plus-Status vorweisen kann, darf auch mitfeiern.

Das sei so in Ordnung, meint der 33-jährige Festwirt Thomas Kempter, der das Geschäft im Binswangerzelt von seiner Mutter übernommen hat. Die letzten zwei Jahre seien hart für die Volkfestfamilie gewesen, sagt er, umso mehr freue man sich jetzt über den Neustart.

Eines der ersten Volksfeste im Jahr

Das Gögginger Frühlingsfest gilt als das erste in der Region und sei heuer auch eine Art Gradmesser dafür, ob Volkfestspaß bei hohen Corona-Zahlen möglich ist, meint Josef Diebold, Sprecher der Schausteller in Schwaben. "Viele Kommunen schauen jetzt, was passiert hier, weil es ist das Pilotprojekt, wenn das funktioniert, können wir schon bald wieder im kleinsten Ort ein Volksfest, eine Fahnenweihe, eine Kirchweih stattfinden lassen." Die 24 Monate Stillstand seien eine große Herausforderung gewesen, die Schaustellerbetriebe am Leben zu erhalten. Trotz staatlicher Hilfen hätten viele Kollegen ihre Altersversicherung antasten oder neue Kredite aufnehmen müssen, so Diebold.

Bedienungen sind Mangelware

Problematisch sei es gewesen, Arbeitskräfte zu bekommen. Viele Festzeltbedienungen hätten sich neue Jobs gesucht, für den Plärrer im April habe man noch nicht alle Kräfte zusammen, sagt Festwirt Kempter. Auch Mehl und Öl sei zum Teil schwierig in ausreichender Menge zu ordern.

Die Nachfrage der Gäste sei aber "enorm", schon jetzt seien die Zelte an den Wochenenden fast durchgängig ausgebucht, das seien weit mehr Reservierungen als vor Corona. Die Anfragen kommen laut Kempter bis weit über den Landkreis Augsburg hinaus. "Die Leute freuen sich so, dass es endlich wieder ein richtiges Volksfest gibt." Zudem werde es eine Teststation auf dem Gelände geben.

Stadt rät zu Vorsicht

Die Begeisterung verstehen kann Ordnungsreferent Frank Pintsch durchaus. Die Stadt sei Genehmigungsbehörde und nach der neuen Bayerischen Verordnung sei das Volksfest zulässig. Er sei aber noch "im Team Vorsicht", sagte Pintsch zum BR, denn die Coronazahlen seien im Steigen. Daher müsse man gut schauen, dass alle Regeln "gut eingehalten werden". Denn "das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir wieder in einer Verschärfung der Lage reinrennen", und da werde man als Stadt dementsprechend kontrollieren, kündigte Pintsch an.

Das Gögginger Frühlingsfest dauert bis zum 4. April.