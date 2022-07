Ohne "Layla" geht das Würzburger Volksfest Kiliani zu Ende

Mit einem großen Feuerwerk am Sonntagabend (17.07.22) geht das Kiliani Volksfest in Würzburg zu Ende. 600.000 Besucher zählt die Stadt als Veranstalter bislang, hofft aber, dass die Zahlen übers Wochenende auf die Zielmarke von 800.000 Besuchern steigt. Es sei ein "sonniges Kiliani" gewesen, trotz eines "kleinen Gewitters", fasste Volksfest-Koordinator Uwe Zimmermann die zwei Wochen bei einer Abschluss-Pressekonferenz zusammen – spielte damit auf die Diskussionen um das "Layla"-Verbot an.

Deutschlandweit Schlagzeilen wegen "Layla"-Verbot

Das Volksfest war vor allem in den vergangenen Tagen deutschlandweit in den Schlagzeilen: Die Stadt Würzburg hatte die Festzeltbetreiber darum gebeten, den Ballermann-Hit "Layla" nicht zu spielen. Kritiker empfinden den Text als sexistisch. Damit entsprach die Stadt einem Beschluss, dem sie sich im vergangenen Jahr angeschlossen hat: Bei städtischen Veranstaltungen seien sexistische oder rassistische Liedtexte unpassend.

Zimmermann: Ballermann-Party oder Familienfest?

Auslöser des Beschlusses war eine Diskussion verschiedener Kommunen über das "Donaulied", dessen Text eine Vergewaltigung behandelt. In dem Schlagerhit "Layla" wird eine Prostituierte als "schöner, jünger, geiler" besungen. "Deswegen ist die Entscheidung nur konsequent", so Zimmermann, bei der Stadt zuständig für das Kiliani. Man müsse sich als Veranstalter fragen "Quo Vadis Volksfeste? Wollen wir in den Festzelten eine Ballermann-Party haben oder wollen wir als Familienfest diskriminierungsfrei Jung und Alt begrüßen?", erklärt Zimmermann.

Auch weitere Feste verbieten "Layla"

Zimmermann nimmt die Entscheidung als wegweisend wahr: Auch für die Düsseldorfer Rheinkirmes hat der Veranstalter angekündigt, den Nummer-eins-Hit "Layla" nicht zu spielen. Auf der Münchner Wiesn hätten bereits zwei Festzeltbetreiber sich dieser Entscheidung angeschlossen. Diskussionen wurden unter anderem deshalb laut, weil Hits wie "Rosi" von der Spyder Murphy Gang weiter gespielt werden dürften, in dem es auch um eine Prostituierte gehe. Zimmermann: "Natürlich wird das Thema Diskriminierung in der Gesellschaft heute sensibler wahrgenommen als in den 80ern."