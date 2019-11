20.11.2019, 10:59 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Ohne Kloß nichts los: Ein Kochkurs für Knödelfreunde

Klöße selbst herzustellen, das gehört zu den Königsdisziplinen in der fränkischen Küche. Eine Frau aus dem Landkreis Kulmbach hat das jahrhundertealte Wissen darüber gesammelt und gibt es in Kochkursen an Hobbyköche weiter.