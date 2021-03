Ohne Impfung kein Präsenzunterricht? Ein Pro & Contra

Contra

Ja, Frau Fleischmann, "Jetzt reicht’s"- und zwar mit Ihrer stetigen und unverhältnismäßigen Klage, Sie und ihre 66.000 Mitglieder seien die Hauptopfer und meist gefährdeten Menschen in dieser uns alle betreffenden Pandemie. Sind Sie nicht. Wir alle sitzen im selben Boot. Das ist das Wesen einer Pandemie.

Wenn Sie jetzt Ihrem Dienstherren damit drohen, dass Sie nach den Osterferien nur dann "einen Fuß in die Schule setzen" – so heißt es wörtlich in Ihrem Brief, wenn die gesamte Lehrerschaft im Vorfeld ein Impfangebot erhalten hat, dann überschreiten Sie eine Grenze. Sie schaden sich selbst, dem Verband, dem Ansehen der Lehrer und Lehrerinnen, sie schaden den Kindern, den Jugendlichen, die Ihnen vertrauen und es gemeinsam mit Ihnen endlich wieder tun wollen: In die Schule gehen. Sie schaden Müttern, Vätern und Großeltern, die am Ende ihrer Kräfte sind – und Sie besitzen die Chuzpe und schreiben, Sie hätten eine massive Überbelastung in der Lehrerschaft?

Ja, jetzt reicht‘s! Sie überschreiten eine Grenze. Als großenteils verbeamtete Pädagogen und Pädagoginnen Ihrem Dienstherren gegenüber und auch den vielen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land gegenüber, die zufällig keine Lehrer sind, die an der Supermarktkasse arbeiten, die als Heizungsinstallateure unterwegs sind, das kleine Stadtkino betreiben, die in Kurzarbeit sind - und Steuern zahlen unter anderem für die Schulbildung ihrer Kinder.

Die Lehrerschaft musste sich seit Wochen beruflich nur in geringem Maße einer möglichen Corona-Gefährdung aussetzen - denn Unterricht fand größtenteils digital statt - und bezieht weiterhin ihre Gehälter. Das war und ist für andere in unserer Gesellschaft anders.

Dass der bayerische Bildungsminister ein kluges Konzept schuldig bleibt, dass digitales Lehren und Lernen bei uns in den Babyschuhen steckt, all das ist beklagenswert und zu diskutieren - aber es rechtfertigt in keiner Weise Ihre Drohung und ihr "Lehrer first" - Denken. Wir alle wollen und sollten geimpft werden – oder zumindest die meisten von uns. Wenn die Lage es nicht hergibt – und das ist bitter und traurig genug, sollten sich zumindest die Staatsdiener und – Dienerinnen im Sinne des Allgemeinwohls verhalten und helfen, statt zu drohen. Ja, jetzt reicht’s.

Autorin: Heike Simon