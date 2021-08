Ohne Führerschein: Sohn übernimmt auf Heimreise das Steuer

Bundespolizisten haben kurz vor der Grenzkontrollstelle auf der A3 bei Ruhstorf an der Rott im Kreis Passau beobachtet, wie ein 48-jähriger Mann und dessen 18 Jahre alter Sohn die Plätze im Auto tauschten. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde schnell klar, dass der Mann zuvor seinen Sohn mit dem Porsche hatte fahren lassen. Weil dieser keinen Führerschein besitzt, wurden beide Männer aus Schweden angezeigt.

Polizei: Vater wollte wohl Fahrstunden geben

Offenbar "wollte der Vater seinem Sohn ein paar private Fahrstunden zu Gute kommen lassen und erlaubte ihm, das Familienauto aus dem Urlaub zurückzusteuern", so die Polizei. Wo die Männer zuvor Urlaub gemacht hatten und wie lange der Sohn am Steuer war, ist nicht bekannt. "Sie kamen jedenfalls aus dem Süden über Österreich nach Deutschland und wollten zurück nach Schweden", heißt es.

Keine Seltenheit: Plätze tauschen vor der Polizei

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärt, kommt es oft vor, dass kurz nach der Grenze und quasi direkt vor den Augen der deutschen Bundespolizisten die Autoplätze getauscht werden: "Dann kommen sie mit den abenteuerlichsten Ausreden daher. Das haben wir jede Woche".

Strafe für Vater und Sohn

Jemanden ohne Führerschein ans Steuer lassen wird in der gleichen Kategorie geahndet, wie selbst ohne Führerschein zu fahren, so der Polizeisprecher weiter. Strafvereitelung - also das Plätze tauschen - kann dem Vater in diesem Fall nicht vorgeworfen werden, da er mit dem 18-Jährigen verwandt ist.

Lesetipp: "Sind Sie geimpft, getestet oder genesen?" - Testpflicht für Reiserückkehrer