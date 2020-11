Ohne Führerschein, mit fremdem Auto: Mann hält Zivilstreife an

Eine Verkettung unglücklicher Umstände ist einem 18-jährigen Bayreuther zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Samstagmorgen (28.11.20) mit einem Auto in der Stadt unterwegs. Nach einer Panne hielt er ein vorbeifahrendes Fahrzeug an. Dass es sich dabei um eine Zivilstreife der Polizei gehandelt hat, war dem 18-Jährigen offensichtlich nicht klar.

Bayreuther Autofahrer bittet versehentlich die Polizei um Hilfe

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann das Auto unerlaubt benutzt. Über den Hintergrund des sogenannten unbefugten Gebrauchs konnte die Polizei auf BR-Nachfrage keine näheren Angaben machen. Fest steht nur: Der Mann hat den Pkw gegen den Willen des Halters gefahren. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige keinen Führerschein besaß. Weil er zudem offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Bluttest angeordnet. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.