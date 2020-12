30.12.2020, 15:24 Uhr

Ohne Führerschein: 16-Jähriger verursacht spektakulären Unfall

Ein Jugendlicher hat sich am Dienstagmorgen das Auto seiner Mutter geborgt und ist ohne Führerschein von Ingolstadt in Richtung Landkreis Regensburg gefahren. Dabei geriet er in einem Kreisverkehr ins Schleudern und kam auf dem Dach zum Liegen.