Ohne Frühstück in die Schule: Hungrige Kinder in München

Jedes zehnte Grundschulkind in Deutschland geht mit leerem Magen in die Schule. Etwa genau so viele frühstücken alleine - oft sind es dann ungesunde Lebensmittel wie Instant-Müslis mit viel Zucker, aber wenig Nährwert. Nicht alle Kinder sprechen offen und selbstbewusst darüber, dass sie morgens Zuhause nichts essen. Die Icho-Mittelschule in München-Giesing bietet deshalb ein Frühstück in der Schule an. Eine Stunde bevor der Unterricht losgeht, können die Schülerinnen und Schüler kommen und sich satt essen.

Gründe für das Frühstück in der Icho-Mittelschule gibt es so viele wie Schülerinnen und Schüler: Wenig Geld. Keine Zeit. Oder Eltern, die schon früh aus dem Haus sind. "Mein Vater muss sehr früh schon arbeiten, um 6 Uhr, und meine Mutter hat Umschulung - da hat sie auch keine Zeit. Deswegen müssen wir Kinder entweder selber uns eine Brotzeit machen, selber essen, oder wir gehen einfach in die Schule und essen dort", erzählt ein Junge.

Gemeinsam und gesund frühstücken

Das Schulfrühstück richtet sich an alle Schulkinder. Jeden Morgen bekommen sie Brot, Aufstrich, Konfitüre, Obst, Joghurt und Tee. Dieser Start in den Schultag macht es möglich, dass sie gesund und entspannt frühstücken können. Die Kindertafel Glockenbach e.V. Kinder spendet das Frühstück für die Schule.

Kinder, die Hunger haben, können nicht lernen. Christina Rhomberg ist Lehrerin an der Mittelschule in der Ichostraße. Sie stellt den Unterschied fest, wenn ihre SchülerInnen hungrig im Unterricht sitzen: "Wenn sie nicht gefrühstückt haben, sind sie sehr unkonzentriert. Das merkt man schon."

Den Hunger könne sie den Kindern auch am Essverhalten ansehen, erzählt die Lehrerin. Manche Kinder würden sich zweimal Nachschub holen und würden das Essen regelrecht in sich hineinschaufeln.

Der Bedarf an Essen in Schulen steigt

An städtischen Schulen erhalten nach Information des Referats für Bildung und Sport aktuell etwa 4.600 Schülerinnen und Schüler von Montag bis Donnerstag ein warmes Mittagessen. Die Essenszahlen an Schulen würden jährlich steigen. Aus diesem Grund hat das Referat für Bildung und Sport ein Ganztagsernährungskonzept entwickelt, das bereits an einigen städtischen Schulen in München umgesetzt wird.

Hungrig trotz Übergewicht

Ein weiteres Phänomen sind hungrige Kinder mit Übergewicht. Immer mehr Jungen und Mädchen bekommen zu Hause keine gesunden Lebensmittel. Sie ernähren sich von Fast Food und Fertiggerichten, die dick, aber nicht satt machen. Auch das ist häufig ein Problem von Zeit, aber auch Geld. Denn gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse sind teuer. Doch diese Form von Mangelernährung macht krank. Die Kinder können sich schlechter konzentrieren und sie leiden gesundheitlich. Sie bekommen Probleme mit ihren Gelenken, aber auch Alterskrankheiten wie Diabetes Typ 2 und Fettstoffwechselstörungen. Seelisch leiden sie oft unter Ausgrenzung und Mobbing.

Der Hunger ist in allen Schichten zu finden

Prof. Hans Hauner, Ernährungsmediziner an der Technischen Universität München, sagt, hungrige Kinder gäbe es in allen Schichten. Eine besondere Form von Hunger hätten Ernährungsmediziner vor allem in akademischen Milieus festgestellt: "Es gibt Hinweise, dass es nicht wenige Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gibt, die bewusst hungern, weil sie einfach ein möglichst schlankes körperliches Erscheinungsbild haben wollen." Soziale Medien, aber auch die eigenen Eltern beeinflussen durch die Diäten das Essverhalten von Kindern bereits in jungen Jahren. Diese Beobachtung von Essstörungen gebe Anlass zur Sorge, resümiert Prof. Hauner: "Das ist natürlich auch eine Art von Hunger und Mangelversorgung des Körpers, die auf Dauer alles andere als gesund ist."