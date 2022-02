Ohne FFP2-Maske im Supermarkt: Regenschirm-Schläger gesucht

Nachdem sie einen Kunden auf seine fehlende FFP2-Maske hingewiesen hat, hat dieser mit einem Regenschirm mehrmals auf eine stellvertretende Filialleiterin eines Supermarktes in Hof eingeschlagen und sie dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann seinen Mund nur mit einem Schal bedeckt gehabt.

Hof: Polizei sucht nach unbekanntem Maskenverweigerer

Nun sucht die Polizei nach dem bislang Unbekannten und bittet um Zeugenhinweise. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und trug am Handgelenk eine auffällige Goldkette, teilt die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 10.45 Uhr in einem Supermarkt in der Christoph-Klauß-Straße in Hof.