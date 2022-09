Ohne Emissionen: Start-up baut Wasserstoff-betriebenen Bus

Auf den ersten Blick sieht Arthur wie ein ganz gewöhnlicher, moderner ÖPNV-Bus aus. Doch der zwölf Meter lange Bus wird nicht mit Diesel betrieben, sondern mit "Grünem Wasserstoff". Das heißt, er fährt, ohne dabei schädliche Abgase in die Luft zu blasen, da bei den Energiegewinnungs-Prozessen im Fahrzeug lediglich Wasser entsteht. Außerdem ist der Bus extrem leise: Geräusche, die bei einer Probefahrt durch Erlangen zu hören waren, wurden künstlich erzeugt, ähnlich wie bei einem Elektro-Bus. Wenn es die Situation zulässt, kann der Bus beim Anfahren an der Ampel auch mal den ein oder anderen Pkw links liegen lassen.

Geringer Verbrauch: Wasserstoff-Bus in 12 Monaten entwickelt

Das Mobilitätsunternehmen Arthur wurde im März 2021 in Planegg bei München gegründet. Rund ein Jahr später ist bereits der erste, selbst entwickelte Wasserstoff-Bus des Start-ups fahrbereit. "Das Team ist unglaublich, es hat tolle Arbeit geleistet. Alle waren aufopfernd und mit ganzem Herzen dabei", sagt Arthur-Geschäftsführer Philipp Glonner zu BR24 über die Leistung der mittlerweile rund 35 Ingenieure im Team. Und deren Produkt hat es, laut Hersteller, in sich, er soll der effizienteste Wasserstoff-Bus weltweit sein. Denn mit einer Tankfüllung kann er mehr als 600 Kilometer weit fahren. Pro 100 Kilometer verbraucht er somit knapp sechs Kilogramm Wasserstoff.

"Das sind gut zwei Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer weniger, als bei der Konkurrenz. " Philipp Glonner, CEO bei Arthur

Allerdings komme es da auch immer ein bisschen auf des gefahrene Streckenprofil, Beladung und das Wetter an, so Glonner weiter. Wenn der Tank leer ist braucht es an der Wasserstoff-Tankstelle rund 15 bis 20 Minuten, um voll zu tanken. An der Wasserstoff-Tankstelle in Erlangen ist das sogenannter Grüner Wasserstoff. Bei allen bisherigen Testfahrten ist Arthur mit grünem Wasserstoff gefahren, "damit wir keinen Footprint hinterlassen". Auch beim Bau des Busses habe man sich größte Mühe gegeben, die Emissionen so gering wie möglich zu halten.

Wasserstoff-Technologie ist "sicherer als Batterie-Technik"

Damit der Bus fährt, erzeugt der Wasserstoff zusammen mit Sauerstoff in einer Brennstoffzelle, die unter dem Dach des Busses angebracht ist, Elektrizität. Dabei entsteht als Abfallprodukt Wasser. Die Wasserstoff-Tanks auf dem Dach sind laut Glonner sogar schussfest und können im Notfall so entleert werden, dass "nichts passiert".

"Wasserstoff-Technik von heute vor allem auch die Tank-Technologie ist meines Erachtens sogar sicherer als Batterie-Technik." Philipp Glonner, CEO bei Arthur

Kosten und Nutzen eines Wasserstoff-Busses

Zwar seien die Anschaffungskosten bei einem Arthur-Bus aktuell höher als bei einem gewöhnlichen, mit Diesel betriebenen Bus, es komme aber hier auch auf die Ausstattung an, die der Bus haben soll. "Bis zu einem Preis von 680.000 Euro werden 80 Prozent der Mehrkosten, die bei der Anschaffung eines Wasserstoff-Busse anfallen, gefördert. Unterm Strich haben wir, bei einer auf 8 bis 10 Jahre gerechneten Laufzeit, dann ein vergleichbares Produkt zum Diesel", sagt Philipp Glonner. Allerdings ohne dabei Emissionen, wie Feinstaub oder Stickoxide freizusetzen. Auch im Vergleich zu einem reinen Elektrobus im selben Segment habe der Wasserstoff-Bus die selbe Effizienz.

Start-up hofft auf erste Aufträge

Nun hofft das Unternehmen, erste Aufträge von Städten und Kommunen zu bekommen. "Wir wollen für Stäte und Busbetreiber ein Produkt schaffen, dass den Diesel langfristig ersetzen kann, aber keine Kopfschmerzen erzeugt", meint Glonner. Gemeint ist damit, dass Arthur-Bus die "selbe Verfügbarkeit und fast die selben Reichweiten" wie ein Dieselbus habe. Da das junge Unternehmen bisher nicht an bestehende Zulieferverträge gebunden sei, sollte es laut Glonner auch keine Probleme bei der Produktion von künftigen Aufträgen geben. Kann ein Hersteller nicht liefern, suche sich das Start-up einfach einen Betrieb, der liefern kann. Wobei hier größter Wert auf Qualität gelegt werde.