Ohne Auto aufgeschmissen? Nicht in Anzenkirchen!

Es ist ein wichtiger Termin für Edmund Langer: Vor einem Jahr hat er einen Stent am Herzen gesetzt bekommen und an diesem Tag wollen die Ärzte im Krankenhaus überprüfen, ob alles in Ordnung ist. "Ich muss dringend nachschauen lassen, was da mit meiner Pumpe los ist", sagt er und klingt etwas aufgeregt. Der 82-Jährige aus Anzenkirchen im Landkreis Rottal-Inn sitzt auf der Autorückbank. Cornelia Wimmer fährt ihn zum Krankenhaus in Pfarrkirchen - und das, ohne etwas dafür zu verlangen.

Öffentlicher Nahverkehr: Haltestellen sind weit weg

Denn Cornelia Wimmer ist eine von sieben ehrenamtlichen Fahrern der Bürgerhilfe Anzenkirchen "Ein Dorf hilft". Allein im letzten Jahr hat der Verein rund 300 Transporte gemacht - denn die öffentlichen Nahverkehrsmittel reichen nicht immer aus, um von einem Ort zum nächsten zu gelangen. Auch der Landkreis Rottal-Inn gehört laut einer Studie aus dem vergangenen Jahr eher zu den Schlusslichtern in Sachen Nahverkehr. So sind die Haltestellen oft zu weit von einander entfernt - und werden oft nicht häufig genug angefahren. Bei Edmund Langer ist es beispielsweise so: Er könnte erst einmal auch mit dem Zug nach Pfarrkirchen kommen. Doch der fährt nur bis zum Bahnhof. Ab da sind es noch knapp zwei Kilometer bergaufwärts bis zum Krankenhaus. "Das ist schon sehr kompliziert, das zu organisieren. Es ginge nur, wenn ich dafür einen halben Tag einrechne", sagt der 82-Jährige.

Verein übernimmt Fahrten nur unter bestimmten Bedingungen

Bei Untersuchungen und Arztterminen etwa übernimmt der Verein die Fahrten nur, wenn die Krankenkasse kein Taxi bezahlt. Darüber hinaus fahren die Ehrenamtlichen jede und jeden - auch die Jungen. Selbst wenn die Termine nicht dringend notwendig, aber eben sinnvoll sind. "In Anzenkirchen ist natürlich auch kein Kino, da muss man nach Eggenfelden oder nach Simbach", sagt Hermann Ertl, der die Fahrten koordiniert und die Anrufe der Anzenkirchener entgegen nimmt. "Wir fahren die Jungen natürlich auch mal ins Kino oder ins Schwimmbad."

Fahrdienst auch spontan erreichbar

Neben den planbaren Terminen wie bei der Untersuchung von Edmund Langer übernimmt der Verein auch spontan Fahrten. "Letzte Woche zum Beispiel hat sich ein Herr einen Zahn gebrochen. Der ist natürlich dann auf schnelle Hilfe vom Zahnarzt angewiesen", erzählt Cornelia Wimmer. Der Mann habe um 11 Uhr angerufen, nur eine viertel Stunde später habe der Fahrdienst ihn mit dem Auto abgeholt. "Er hat gesagt, er war so froh, dass das jetzt klappt. Weil er sonst wahrscheinlich drei Tage nichts hätte essen können, wenn das nicht vor dem Wochenende gerichtet worden wäre."

So ist das Projekt entstanden

Seit 2016 gibt es den Fahrdienst in Anzenkirchen. Angefangen hat er als Projekt für Geflüchtete im Ort, die kaum mobil waren. Schnell aber weitete der Verein seinen Fahrdienst auf Senioren aus - und heute kann jeder in Anzenkirchen damit fahren. Der Verein finanziert das Bürgerhilfe-Auto und das Benzin über Spenden. Die Fahrer allerdings arbeiten alle ehrenamtlich. Neben dem Fahrdienst betreiben die Ehrenamtlichen vom Bürgerverein übrigens noch ein kostenloses Bürgercafé. "Man verbessert die Lebensqualität der Menschen im Ort und man tut auch für das Allgemeinwohl etwas", sagt Cornelia Wimmer.