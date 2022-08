Ohne Ausnahme: Eveline Klose nimmt alle Tiere in Not auf

Seit 30 Jahren setzt sie sich für Tiere in Not ein. Als Leiterin des Wunsiedeler Tierheims in Oberfranken hilft Eveline Klose, wo sie nur kann – und das komplett unentgeltlich. Für ihr Engagement hatte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann im vergangenen Jahr den Bayerischen Tierschutzpreis verliehen bekommen. Das lag nicht zuletzt an der Fürsorge, die sie regelmäßig in von der Polizei beschlagnahmte Hundewelpen investiert.

Tiere von illegalen Hundetransporten landen auch in Wunsiedel

Vor ein paar Tagen bekam das Tierheim wieder Zuwachs. 72 Welpen wurden von der Grenzpolizei aus einem Transporter bei Waidhaus in der Oberpfalz sichergestellt. 13 leben jetzt in Wunsiedel. Die Tiere waren dehydriert, sind sehr klein, vermutlich nicht geimpft und völlig verwurmt.

Durch die Nähe zur tschechischen Grenze hat Eveline Klose oft mit solchen Transporten zu tun. Dahinter verbirgt sich ein kriminelles Netzwerk, dessen Geschäft in Ländern wie Bulgarien, Rumänien und Tschechien boomt. In so genannten Vermehrfabriken werden Hündinnen als Gebärmaschinen missbraucht. Viel zu früh nimmt man ihnen die Jungen weg und verkauft sie billig ins Ausland.

"Ich war einmal sieben Wochen lang hier im Tierheim und habe die Welpen Tag und Nacht versorgt. Die Nächte waren kurz, aber wir haben alles durchgebracht und es sind alles tolle Hunde geworden!" Eveline Klose, Tierheimleiterin in Wunsiedel

70 Katzen, 80 Kleintiere und 40 Hunde tummeln sich gerade in dem Tierheim in Wunsiedel. Die Gründe dafür, warum die Tiere am Ende hinter Gittern landen, machen Eveline Klose oft fassungslos. Eine Frau habe eines Morgens mit einem Welpen in der Hand im Tierheim geklingelt, erzählt die Tierheimleiterin. "Den hat die Tochter am Tag zuvor vom Züchter geholt und hat die ganze Nacht im Bad durchgeheult. Deswegen wollte sie ihn abgegeben. Und dann hat sie auch noch erwartet, dass wir sie heimfahren. Da war ich richtig sauer!"

"Jedes Tier in Not wird aufgenommen"

Ein Leben für die Tiere funktioniert aber nur, wenn der Partner mitzieht. Hat Horst Klose frei, ist auch er im Tierheim. Irgendwas gibt es immer zu tun. Das letzte Mal im Urlaub war das Paar vor 25 Jahren. Aber wenn Horst Klose wieder einen Hund retten konnte, dann war es die Mühe wert. "Selber durfte ich nie einen Hund haben. Ich hatte eine Schildkröte als Kind, aber meine Eltern wollten nie viel mit Tieren zu tun haben. Jetzt habe ich dafür umso mehr."

Der Einsatz der Kloses für die Tiere wird so schnell wohl nicht aufhören: Für Evelines neues Herzensprojekt plant sie ein Wildkatzendorf auf einer großen Wiese für all die Tiere, die niemand mehr haben möchte. Jedes Tier in Not werde erst einmal aufgenommen, sagt Evelin Klose. Am nächsten Tag schaue sie dann, was sie mit ihm mache. "Wenn morgen ein Elefant vor der Tür steht, sperre ich ihn ins Freigehege und hoffe, dass er über Nacht nicht ausbricht. Und am nächsten Tag kümmere ich mich dann um den Platz für den Elefanten."