O Tannenbaum: Christbaum vor Münchner Rathaus aufgestellt

22 Meter hoch ist der Christbaum vor dem Münchner Rathaus. In aller Früh stellte ihn die Münchner Berufsfeuerwehr auf. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen sollte das Ereignis ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Auch die Christbaumlichter sollen in den kommenden Tagen still und leise zum ersten Mal angezündet werden.

Fichte aus Steingaden angeliefert

Pünktlich um 6 Uhr stand die Feuerwache 9 der Berufsfeuerwehr München parat, um den Christbaum vor dem Münchner Rathaus mit einem Kran aufzustellen. Zuvor hatte die Freiwillige Feuerwehr Steingaden die Fichte aus Steingaden aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in die Landeshauptstadt gebracht.

Nach einer Stunde steht der Baum

Andrea Deller, die stellvertretende Leiterin der Protokollabteilung der Stadt war in der Früh dabei und erklärte, es gebe beim Aufstellen einen kritischen Punkt, an dem der Baum umknicken könne. Deshalb müsse die Feuerwehr beim Aufstellen jedes Jahr sehr behutsam und langsam vorgehen. Doch die Münchner Feuerwehrler sind geübt. Nach rund einer Stunde stand der Baum auf seinem angestammten Platz vor dem Rathaus.

Unklar, wann die Lichter brennen sollen

Derzeit werden die Lichterketten in den Baum gehängt. Wann der Münchner Christbaum zum ersten Mal erstrahlen soll, ist noch nicht klar. Die Stadt möchte angesichts der Kontaktbeschränkungen heuer jedenfalls keine Veranstaltung für Zuschauer daraus machen. In anderen Jahren wurde der Baum immer bei der Eröffnung des Christkindlmarkts auf dem Marienplatz zum ersten Mal beleuchtet.

Ein Zeichen der Hoffnung in einer dunklen Zeit

Seit 1977 kommt die Landeshauptstadt München in den Genuss einer Christbaumspende. Eigentlich wollte die Münchner Partnerstadt Verona den diesjährigen Christbaum spenden, doch die norditalienische Stadt musste aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Deswegen sprang die Gemeinde Steingaden ein. Für den Steingadener Bürgermeister Max Bertl war dies ein wichtiges Anliegen. In dieser dunklen Zeit müsse ein Christbaum am Marienplatz in unserer Landeshauptstadt erstrahlen und damit ein Zeichen für Hoffnung setzen, so Bertl. Die Fichte stand bis zu ihrer Fällung am vergangenen Wochenende an der stark befahrenen B17 und musste laut Gemeinde aus Verkehrssicherheitsgründen sowieso entfernt werden.